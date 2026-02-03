Standard komt met heel slecht nieuws over doelman Epolo

Standard komt met heel slecht nieuws over doelman Epolo
Toen Matthieu Epolo zich zondag vlak voor de Clasico blesseerde, werd al snel gesproken over een afwezigheid van zes weken. Dat slechte nieuws wordt nu bevestigd voor Standard.

Het was dé verrassing bij de aftrap van de Clasico op zondag: Lucas Pirard stond plots tussen de palen. Dat had alles te maken met een blessure van Matthieu Epolo, die net voor de wedstrijd tegen Anderlecht opliep. De eerste signalen waren al weinig hoopgevend.

Die worden nu bevestigd. Standard maakte maandag bekend dat zijn doelman ongeveer zes weken buiten strijd zal zijn door een verstuiking.

Matthieu Epolo zes weken out

"Matthieu Epolo heeft zaterdag op training helaas een verstuiking aan de linkerenkel opgelopen. De afwezigheid van de doelman wordt geschat op ongeveer zes weken. We wensen Matthieu een spoedig herstel", klinkt het in het officiële communiqué van Matricule 16.

Een zware tegenvaller voor Standard, want Epolo leek dit seizoen net een duidelijke stap vooruit te hebben gezet. Na de kritiek van vorig jaar oogde hij betrouwbaarder en was hij vaker beslissend. Bovendien was de Congolese international uitgegroeid tot aanvoerder van de Rouches.

In zijn afwezigheid neemt Lucas Pirard opnieuw plaats onder de lat. Hij maakte in december zijn eerste minuten bij de A-ploeg toen Epolo op de Afrika Cup was. Tot dusver heeft de nummer twee een degelijke indruk nagelaten.

