🎥 Antwerp boekt ruime en makkelijke zege tegen Cercle Brugge na snelle rode kaart van Warleson

0-1
43' Christopher Scott (Thibo Somers)
0-2
45+6' Vincent Janssen (pen)
0-3
49' Yuto Tsunashima (Thibo Somers)
0-4
59' Thibo Somers
Datum: 31/01/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Foto: © photonews

Antwerp heeft opnieuw aangeknoopt met een overwinning. Na een snelle rode kaart van Cercle-doelman Warleson won Antwerp met 0-4.

Na een nul op zes tegen Dender en Charleroi moet Antwerp zich herpakken op bezoek bij Cercle Brugge. Dat zou niet gemakkelijk worden, want de Vereniging had wel 8 op 12 gepakt de voorbije vier wedstrijden. 

Cercle-doelman Warleson hielp Antwerp wel een handje, letterlijk dan. Op een diepe bal kwam Warleson uit zijn zestien en Ravych kopte nog terug. De doelman van Cercle raakte de bal uit een reflex met de hand om een owngoal te voorkomen. 

Een logische rode kaart was het gevolg en zo moest Cercle nog 80 minuten met tien verder. Antwerp domineerde daarna en zocht naar een doelpunt, Tsunashima zag zijn 0-1 op het halfuur afgekeurd worden na een duwfout.  

Net voor de rust was het dan toch twee keer prijs. Somers vond Scott in de zestien, die de 0-1 binnen trapte. In de toegevoegde tijd kreeg Antwerp ook nog een penalty na een licht contact tussen Ravych en Foulon, Janssen faalde niet vanop de stip. 

Antwerp ontneemt Cercle snel alle hoop

Met Vanzeir als invaller hoopte Cercle nog iets te rapen in de tweede helft, maar die werd door Antwerp al snel de kop ingedrukt. Tsunashima kon na vijf minuten de 0-3 binnentikken, ook al duurde het lang voor zijn doelpunt werd goedkeurd na een VAR-interventie. 

Net voor het uur kon Somers, die al de assists gaf voor de doelpunten van Scott en Tsunashima, van dichtbij de 0-4 binnentikken na geklungel van Kondo achterin. De wedstrijd was daarna helemaal gespeeld. 

Antwerp komt springt zo even naar de zevende plaats en komt op twee punten van nummer zes KV Mechelen. Voor Cercle Brugge is het al zijn zevende thuisnederlaag van het seizoen en de Vereniging blijft zo hangen op de voorlaatste plaats. 

 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson   10' 4.0 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Nazinho Flavio   90' 5.3 -
  • Nauwkeurige passes: 22/31 (71%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Ravych Christiaan 90' 5.2 -
  • Nauwkeurige passes: 13/23 (56.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/13 (15.4%)
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 45' 5.2 -
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter 86' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 10/19 (52.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Diop Edan 65' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Diaby Ibrahima 90' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/22 (59.1%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Ngoura Steve 12' 6.1 -
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun 65' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Diakite Ibrahim 4' 5.8  
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 25' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Meer statistieken
Erick 25' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Diakite Oumar 0'  
Konate Valy 0'  
Vanzeir Dante 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Delanghe Maxime 78' 6.6 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/28 (28.6%)
Meer statistieken
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils 0'  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/16 (31.3%)
Meer statistieken
Verstraeten Andreas   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 60/69 (87%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Kouyaté Kiki 37' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 84/97 (86.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/16 (25%)
Meer statistieken
Foulon Daam 78' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 90' 8.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 68/71 (95.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Praet Dennis 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 59/71 (83.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Somers ThiboA A 62' 9.8 -
  • Goals: 1
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Vandeplas Gerard 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Janssen Vincent 78' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Scott Christopher 62' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Corbanie Kobe 0'  
Babadi Isaac 28' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Valencia Anthony 53' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
Meer statistieken
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 12' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Urinboev Mukhammadali 28' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
Meer statistieken
Bijl Glenn 0'  
Diawara Mahamadou 0'  
Achihi Orseer 12' 6.4 -
Meer statistieken
🎥 Antwerp boekt ruime en makkelijke zege tegen Cercle Brugge na snelle rode kaart van Warleson

