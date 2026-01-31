🎥 Antwerp boekt ruime en makkelijke zege tegen Cercle Brugge na snelle rode kaart van Warleson

Antwerp heeft opnieuw aangeknoopt met een overwinning. Na een snelle rode kaart van Cercle-doelman Warleson won Antwerp met 0-4.

Na een nul op zes tegen Dender en Charleroi moet Antwerp zich herpakken op bezoek bij Cercle Brugge. Dat zou niet gemakkelijk worden, want de Vereniging had wel 8 op 12 gepakt de voorbije vier wedstrijden.

Cercle-doelman Warleson hielp Antwerp wel een handje, letterlijk dan. Op een diepe bal kwam Warleson uit zijn zestien en Ravych kopte nog terug. De doelman van Cercle raakte de bal uit een reflex met de hand om een owngoal te voorkomen.

🟥 | Warleson krijgt rood voor handsbal buiten de zestien! 🧤❌ #CERANT



Een logische rode kaart was het gevolg en zo moest Cercle nog 80 minuten met tien verder. Antwerp domineerde daarna en zocht naar een doelpunt, Tsunashima zag zijn 0-1 op het halfuur afgekeurd worden na een duwfout.

Net voor de rust was het dan toch twee keer prijs. Somers vond Scott in de zestien, die de 0-1 binnen trapte. In de toegevoegde tijd kreeg Antwerp ook nog een penalty na een licht contact tussen Ravych en Foulon, Janssen faalde niet vanop de stip.





Antwerp ontneemt Cercle snel alle hoop

Met Vanzeir als invaller hoopte Cercle nog iets te rapen in de tweede helft, maar die werd door Antwerp al snel de kop ingedrukt. Tsunashima kon na vijf minuten de 0-3 binnentikken, ook al duurde het lang voor zijn doelpunt werd goedkeurd na een VAR-interventie.

Net voor het uur kon Somers, die al de assists gaf voor de doelpunten van Scott en Tsunashima, van dichtbij de 0-4 binnentikken na geklungel van Kondo achterin. De wedstrijd was daarna helemaal gespeeld.

Antwerp komt springt zo even naar de zevende plaats en komt op twee punten van nummer zes KV Mechelen. Voor Cercle Brugge is het al zijn zevende thuisnederlaag van het seizoen en de Vereniging blijft zo hangen op de voorlaatste plaats.