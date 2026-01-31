🎥 Antwerp wint ruim van Cercle Brugge: Oosting over twee zaken heel tevreden

Na twee nederlagen op rij heeft Antwerp opnieuw aangeknoopt met een overwinning. Op bezoek bij Cercle Brugge werd het 0-4 na een snelle rode kaart voor Cercle-doelman Warleson.

Al na tien minuten pakte Antwerp-doelman Warleson een rode kaart nadat hij buiten de zestien de bal had geraakt met de hand. Antwerp kon net voor de rust twee keer scoren en deed dat in het kwartier na de rust nog twee keer.

Oosting tevreden met aanpak Antwerp na rode kaart Warleson

"Ik ben blij met deze overwinning en hoe we het gedaan hebben. Onze start was goed en voortvarend. Die rode kaart dwingen we ook af met een reflex van de keeper, ook al kun je daar nog over discussiëren", stelde Antwerp-coach Oosting achteraf.

"Daardoor komen we tegen tien man, maar dat heb ik dit seizoen al eens meegemaakt. Het is niet dat het daardoor gemakkelijker wordt. Maar we hebben het heel goed gedaan, vanaf dat moment waren we de bovenliggende ploeg", ging Oosting verder.

Antwerp scoort snel vier keer tegen Cercle

"Ik ben vooral tevreden met onze manier van voetballen, waardoor we veel kansen hebben afgedwongen. Een goed doelpunt van Scott en de penalty net voor rust waardoor het 0-2 wordt. Na de rust hebben we gedaan wat we hadden afgesproken."

"Met een hoog ritme aan de bal en veel kansen afdwingen konden we uitlopen tot 0-4. Daardoor konden we spelers die goed trainen nog een kans geven. Ik ben dus tevreden met de manier waarop we hebben gespeeld en hoe we gereageerd hebben op de twee nederlagen", besloot Oosting nog.