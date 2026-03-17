Sporting Lissabon eindigt het sprookje van Bodo/Glimt met ongeziene vijfklapper

Het sprookje van Bodo/Glimt is dan toch voorbij. Na de 3-0 uit Noorwegen zag het er nochtans heel erg goed uit, maar in Portugal gingen ze finaal onderuit na verlengingen tegen Sporting Clube de Portugal uit Lissabon. De wet van de sterkste?

Bodo/Glimt was bezig een absoluut sprookje te schrijven in de Champions League. Het won keer op keer in de Champions League, haalde daardoor de tussenronde en kon ook in die tussenronde verrassend verder bekeren.

Sporting Lissabon zorgt voor verlengingen tegen Bodo/Glimt

Ook tegen Sporting Lissabon stonden ze er na de heenwedstrijd bijzonder goed voor. Ze hadden met 3-0 gewonnen, een aardig buffer richting de terugwedstrijd in Lissabon. Daarin liep het echter grondig verkeerd voor de Noren.

Iets voorbij het halfuur maakte Inacio er 1-0 van voor de thuisploeg, meteen ook de ruststand. Op het uur begon de situatie pas echt spannend te worden, want Suarez bood Goncalves de 2-0 aan. En Sporting ging door op het elan.

Portugezen schakelen Noren uit na 120 minuten dol voetbal

Een kwartier voor tijd ging de bal op de stip en kon Suarez er vanop de stip 3-0 van maken. Op die manier kregen we verlengingen, waarin meteen een vierde Portugees doelpunt hard tegen de touwen werd geschoten door Araujo.



Bodo/Glimt moest plots gaan aanvallen en probeerde in de laatste minuten nog de bakens te verzetten. Daarbij liep het op een counter, die door Nel werd afgemaakt. 5-0 en de Noorse boeken helemaal dicht. Het sprookje is voorbij, voor het Belgisch voetbal is het verder bekeren van Sporting Lissabon een teleurstelling.