Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?
Club NXT heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Youth League: voor het eerst in 10 jaar voor het Belgische voetbal. Tien jaar later, wat is er geworden van de jonge spelers van RSC Anderlecht die deze prestatie hadden neergezet?

Is het een teken van hoezeer de tijden veranderd zijn in het Belgische voetbal? Terwijl RSC Anderlecht sinds 2017 geen titel meer heeft gepakt, heeft Club Brugge het heft in handen genomen - en ook bij de jeugdploegen lijkt blauw-zwart zich stilaan als leider op te werpen.

Zo is de halve finale van Club Brugge in de Youth League de eerste van een Belgische club sinds 2016, toen het dus RSC Anderlecht was. Maar wie de namen van die Anderlecht-generatie nog eens bekijkt, zal opkijken: niet iedereen heeft het gemaakt... en niemand brak door bij Anderlecht zelf.

Anderlecht halvefinalist in 2015 en 2016

RSCA presteerde toen op zeer hoog niveau: twee seizoenen op rij de halve finales van de Youth League halen. Achteraf bekeken kende de lichting van 2015 het meeste succes: dit was de basiself van RSCA U19, in 2015 uitgeschakeld door Sjakhtar Donetsk in die halve finales.

                                                                       Mile Svilar 

                            Gilles Denayer -  Nathan De Medina - Hervé Matthys - Kenneth Leemans
                                                 
                                                    Stéphane Omeonga - Samuel Bastien 
                                                                      Samy Bourard 
                             Dodi Lukebakio                                                              Andy Kawaya 
                                                                     
                                                                     Aaron Leya Iseka 

Op de bank zaten D'Alberto, Jellal, Ademoglu, Vancamp, Kobe Cools (momenteel bij Dender) maar ook... Wout Faes en Orel Mangala. Lukebakio, Faes en Mangala hebben samen bijna 80 caps bij de Rode Duivels; Mile Svilar is een van de beste doelmannen in de Serie A. De rest schommelt tussen degelijke carrières en pijnlijke mislukkingen.

En wat met de lichting van RSC Anderlecht van 2016?

De lichting van 2016 zag Wout Faes naar de basiself doorschuiven, maar geen enkele andere naam brak door bij paars-wit en bijna niemand haalde de verhoopte carrière - al verdient Antoine Bernier, aanwezig in de kern, wel een vermelding.

                                                                        Mile Svilar 

                            Emmanuel Sowah -  Nathan De Medina - Wout Faes - Tony Amrani 
                                                 
                                                    Samy Bourard  - Franc Silinou 
                                                                      Jorn Vancamp 
                             Franck Mikal                                                           Gilles Denayer  
                                                                     
                                                                       Emil Abaz

Club Brugge kan daar dus lessen uit trekken: het moeilijkste begint pas voor de halvefinalisten van de Youth League, en succes is allerminst gegarandeerd. Al zullen sommigen aanhalen dat een totaal van drie Rode Duivels "en een halve" (Svilar) allerminst beschamend is, anderen zullen berekenen hoeveel die talenten Anderlecht destijds hebben opgeleverd. Hint: erg weinig...

BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau

BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau

23:12
2
Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit - deze teams door naar kwartfinales CL

Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit - deze teams door naar kwartfinales CL

23:00
1
De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

21:40
Kiest RSC Anderlecht voor Jari De Busser? 'Deze naam van grote club ligt op tafel'

Kiest RSC Anderlecht voor Jari De Busser? 'Deze naam van grote club ligt op tafel'

20:55
En plots gaat het snel: 'Premier League komt aankloppen in Mechelen'

En plots gaat het snel: 'Premier League komt aankloppen in Mechelen'

22:30
Filip Joos komt met vurige wens voor twee Belgische ploegen: "Het is afgeleefd, het is betonrot"

Filip Joos komt met vurige wens voor twee Belgische ploegen: "Het is afgeleefd, het is betonrot"

20:00
1
Dender trekt één cruciale les uit de bemoedigende nederlaag tegen Union

Dender trekt één cruciale les uit de bemoedigende nederlaag tegen Union

21:50
DONE DEAL: RSC Anderlecht houdt buitenlandse topclubs af en slaat stevige slag

DONE DEAL: RSC Anderlecht houdt buitenlandse topclubs af en slaat stevige slag

19:40
2
Sporting Lissabon eindigt het sprookje van Bodo/Glimt met ongeziene vijfklapper

Sporting Lissabon eindigt het sprookje van Bodo/Glimt met ongeziene vijfklapper

21:20
Beveren-coach Marink Reedijk verklaart risicovolle move tegen Club NXT

Beveren-coach Marink Reedijk verklaart risicovolle move tegen Club NXT

20:50
Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar" Analyse

Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar"

20:40
3
STVV doodeerlijk na verloren derby: "Iedereen weet dat we het dáár moeilijk mee hebben"

STVV doodeerlijk na verloren derby: "Iedereen weet dat we het dáár moeilijk mee hebben"

19:50
'PSG wil Monaco en Stuttgart aftroeven voor JPL-smaakmaker'

'PSG wil Monaco en Stuttgart aftroeven voor JPL-smaakmaker'

20:20
Steven Defour maakt zich toch nog zorgen om Anderlecht

Steven Defour maakt zich toch nog zorgen om Anderlecht

17:40
1
Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard

Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard

14:40
15
Rode Duivels weten alvast aan wie ze zich mogen verwachten

Rode Duivels weten alvast aan wie ze zich mogen verwachten

19:20
Een jaar geleden nog zonder contract: nu hopen ze in Mechelen stiekem op absolute recordtransfer

Een jaar geleden nog zonder contract: nu hopen ze in Mechelen stiekem op absolute recordtransfer

18:40
1
Moet Davy Roef mee naar het WK?

Moet Davy Roef mee naar het WK?

19:00
PRIMEUR: Standard of KAA Gent? Derde hond lijkt met JPL-revelatie aan de haal te gaan

PRIMEUR: Standard of KAA Gent? Derde hond lijkt met JPL-revelatie aan de haal te gaan

18:20
Topclubs zien prijs stijgen door nakende WK-selectie: Club Brugge mag extra miljoenen verwachten

Topclubs zien prijs stijgen door nakende WK-selectie: Club Brugge mag extra miljoenen verwachten

18:00
3
Anderlecht, Gent en Genk weten waar ze voor staan: "Dan moeten Gent-spelers al zwemmend naar huis"

Anderlecht, Gent en Genk weten waar ze voor staan: "Dan moeten Gent-spelers al zwemmend naar huis"

17:00
Absolute sterkhouder van Lommel heeft een belangrijke boodschap voor de fans

Absolute sterkhouder van Lommel heeft een belangrijke boodschap voor de fans

18:50
1
Club Brugge blijft indruk maken en stuurt nu ook Atlético Madrid wandelen

Club Brugge blijft indruk maken en stuurt nu ook Atlético Madrid wandelen

16:00
3
Nu al einde verhaal voor Adriano Bertaccini bij Anderlecht? Psycholoog roert zich

Nu al einde verhaal voor Adriano Bertaccini bij Anderlecht? Psycholoog roert zich

13:30
1
Ex-speler van STVV mag plots dromen van het WK met een topland

Ex-speler van STVV mag plots dromen van het WK met een topland

17:50
Geblesseerd of niet: deze Rode Duivel gaat op eigen verzoek gewoon mee naar de USA

Geblesseerd of niet: deze Rode Duivel gaat op eigen verzoek gewoon mee naar de USA

17:20
Coach Nicky Hayen weet wat Genk nog tekortkomt ondanks derbyzege

Coach Nicky Hayen weet wat Genk nog tekortkomt ondanks derbyzege

16:45
1
La Louvière stuurt stevige waarschuwing naar Genk voor alles-of-niets-duel

La Louvière stuurt stevige waarschuwing naar Genk voor alles-of-niets-duel

16:45
'Na Duitse interesse klopt nu ook AS Monaco op de deur voor JPL-sensatie'

'Na Duitse interesse klopt nu ook AS Monaco op de deur voor JPL-sensatie'

16:30
Anderlecht moet kiezen: het lijkt onwaarschijnlijk dat ze vijf miljoen op tafel leggen voor hem

Anderlecht moet kiezen: het lijkt onwaarschijnlijk dat ze vijf miljoen op tafel leggen voor hem

11:20
Reeks van 30(!) matchen zonder overwinning binnenkort verleden tijd? Nu is het echt van moeten voor Standard Analyse

Reeks van 30(!) matchen zonder overwinning binnenkort verleden tijd? Nu is het echt van moeten voor Standard

15:00
"Een fenomeen, zou altijd spelen voor België op het WK": analisten lyrisch over speler Genk

"Een fenomeen, zou altijd spelen voor België op het WK": analisten lyrisch over speler Genk

15:30
3
Wonderbaarlijk seizoen levert op: 'Manchester United wil na Lammens nog een landgenoot in huis halen'

Wonderbaarlijk seizoen levert op: 'Manchester United wil na Lammens nog een landgenoot in huis halen'

14:20
1
Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen

Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen

14:00
7
Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League Analyse

Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League

11:40
23
De verwachte en een paar onverwachte mensen in glansrol: OH Leuven, KV Mechelen en Genk aan het feest

De verwachte en een paar onverwachte mensen in glansrol: OH Leuven, KV Mechelen en Genk aan het feest

13:00

