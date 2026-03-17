Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

Club NXT heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Youth League: voor het eerst in 10 jaar voor het Belgische voetbal. Tien jaar later, wat is er geworden van de jonge spelers van RSC Anderlecht die deze prestatie hadden neergezet?

Is het een teken van hoezeer de tijden veranderd zijn in het Belgische voetbal? Terwijl RSC Anderlecht sinds 2017 geen titel meer heeft gepakt, heeft Club Brugge het heft in handen genomen - en ook bij de jeugdploegen lijkt blauw-zwart zich stilaan als leider op te werpen.

Zo is de halve finale van Club Brugge in de Youth League de eerste van een Belgische club sinds 2016, toen het dus RSC Anderlecht was. Maar wie de namen van die Anderlecht-generatie nog eens bekijkt, zal opkijken: niet iedereen heeft het gemaakt... en niemand brak door bij Anderlecht zelf.

Anderlecht halvefinalist in 2015 en 2016

RSCA presteerde toen op zeer hoog niveau: twee seizoenen op rij de halve finales van de Youth League halen. Achteraf bekeken kende de lichting van 2015 het meeste succes: dit was de basiself van RSCA U19, in 2015 uitgeschakeld door Sjakhtar Donetsk in die halve finales.

Mile Svilar

Gilles Denayer - Nathan De Medina - Hervé Matthys - Kenneth Leemans



Stéphane Omeonga - Samuel Bastien

Samy Bourard

Dodi Lukebakio Andy Kawaya



Aaron Leya Iseka





Op de bank zaten D'Alberto, Jellal, Ademoglu, Vancamp, Kobe Cools (momenteel bij Dender) maar ook... Wout Faes en Orel Mangala. Lukebakio, Faes en Mangala hebben samen bijna 80 caps bij de Rode Duivels; Mile Svilar is een van de beste doelmannen in de Serie A. De rest schommelt tussen degelijke carrières en pijnlijke mislukkingen.

En wat met de lichting van RSC Anderlecht van 2016?

De lichting van 2016 zag Wout Faes naar de basiself doorschuiven, maar geen enkele andere naam brak door bij paars-wit en bijna niemand haalde de verhoopte carrière - al verdient Antoine Bernier, aanwezig in de kern, wel een vermelding.

Mile Svilar

Emmanuel Sowah - Nathan De Medina - Wout Faes - Tony Amrani



Samy Bourard - Franc Silinou

Jorn Vancamp

Franck Mikal Gilles Denayer



Emil Abaz

Club Brugge kan daar dus lessen uit trekken: het moeilijkste begint pas voor de halvefinalisten van de Youth League, en succes is allerminst gegarandeerd. Al zullen sommigen aanhalen dat een totaal van drie Rode Duivels "en een halve" (Svilar) allerminst beschamend is, anderen zullen berekenen hoeveel die talenten Anderlecht destijds hebben opgeleverd. Hint: erg weinig...