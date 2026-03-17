DONE DEAL: RSC Anderlecht houdt buitenlandse topclubs af en slaat stevige slag

Foto: © photonews

RSC Anderlecht heeft met Rami Lougmani een eerste profcontract gegeven aan een speler die bijzonder gegeerd was in Europa. Daarmee lijkt de kous af voor alle buitenlandse geïnteresseerde ploegen.

"De zestienjarige Rami Lougmani loopt sinds zeer jonge leeftijd rond op Neerpede. Hij sloot op zijn zesde in de zomer van 2015 aan bij paars-wit. Sindsdien ontwikkelde Rami zich in snel tempo doorheen de jeugdopleiding van RSCA."

Rami Lougmani is een veelzijdig aanvaller bij RSC Anderlecht

"Hij groeide uit tot een veelzijdige aanvaller van 1,85 meter, die nu beloond wordt voor zijn veelbelovende vooruitgang en zijn voorbeeldige mentaliteit", aldus RSC Anderlecht in een zeer duidelijk persbericht op de eigen webstek.

"Sinds jongs af aan werkt Rami hard, leert hij snel en is hij altijd beschikbaar voor zijn ploeggenoten. Zijn teamspirit en inzet maken hem een speler die zowel op als naast het veld een positieve invloed heeft", klinkt het nog.

Rami Lougmani de man van de toekomst voor RSC Anderlecht?

Rami Lougmani komt al sinds de U15 uit voor Marokko en maakt momenteel deel uit van de U17 van de Atlas Leeuwen. Dit seizoen maakte hij al 6 doelpunten bij de U18-lichting van RSC Anderlecht, waardoor hij indruk maakt.


Zijn ontwikkeling is bijzonder snel te noemen en heel wat teams uit het buitenland hadden hem ondertussen al op de radar staan. Zij grijpen nu dus allemaal naast de jongeling, die de komende jaren bij de RSCA Futures en misschien zelfs A-kern mag worden verwacht.

21:40
20:55
21:20
20:50
20:00
20:40
19:50
20:20
17:40
14:40
19:20
18:50
18:40
19:00
18:20
17:00
13:30
17:50
18:00
16:00
17:20
16:45
16:45
16:30
11:20
15:00
15:30
14:20
11:40
14:00
13:00
11:50
12:20
12:40
12:00
10:30
Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

