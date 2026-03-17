Analyse Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar"

Rudi Garcia nam hem al één keer op in zijn selectie: voor de barragematchen tegen Oekraïne, toen de thuismatch ook in Genk gespeeld werd. Er werd de laatste weken al veel geschreven over de mogelijke middenvelders die de bondscoach meeneemt, maar Heynen wordt veelal vergeten.

Na de matchen tegen Oekraïne selecteerde Garcia de middenvelder wel niet meer, maar in de discussie van beste middenvelder in België zit hij wel in de converstatie met Hans Vanaken en Nathan De Cat. 

Gezien het aantal geblesseerden en onzekerheden zou het niet verrassen moest de bondscoach vrijdag toch een plaatsje hebben in zijn selectie voor Heynen. En wie kan zeggen dat het onverdiend zou zijn?

Qua regelmaat steekt Heynen er met kop en schouders bovenuit

Ondanks het mindere seizoen van de Genkenaars steekt hij er qua regelmaat met kop en schouders bovenuit. Hij miste bovendien nog maar één match dit seizoen door een gele schorsing en is topfit.

Heynen gaat niet de cijfers van een Vanaken of De Cat voorleggen, maar is de metronoom van het Genkse elftal. De lijm die de ploeg bij elkaar houdt en ook voor de verbinding tussen zowel verdediging en middenveld als middenveld en aanval zorgt.

Er gaan veel tegenstanders van deze mening zijn, maar volgens ons haalt Heynen op dit moment een nog hoger niveau dan in het kampioenenjaar 2018-2019. Hij is gewoon onmisbaar voor Genk.

Enkel als hij een echte kans krijgt

Toch is het nooit een liefdesverhaal geweest bij de Rode Duivels. Al vele malen werd hij erbij verwacht, maar werd er toch voor andere - jongere - profielen gekozen. Dat zal ook meespelen in de keuze van Garcia voor de oefenmatchen in maart. 

Ziet hij in hem een man die kan meegaan naar het WK of zou het voor de hoop te vullen zijn? Dan kan hij inderdaad beter een jongere speler meenemen. Maar als hij Heynen eens aan het werk wil zien, is dit waarschijnlijk de laatste kans vooraleer hij er zelf de brui aan geeft.

Moet bondscoach Garcia Bryan Heynen meenemen op oefenstage?

De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

21:40
Sporting Lissabon eindigt het sprookje van Bodo/Glimt met ongeziene vijfklapper

21:20
Coach Nicky Hayen weet wat Genk nog tekortkomt ondanks derbyzege

16:45
Kiest RSC Anderlecht voor Jari De Busser? 'Deze naam van grote club ligt op tafel'

20:55
Beveren-coach Marink Reedijk verklaart risicovolle move tegen Club NXT

'PSG wil Monaco en Stuttgart aftroeven voor JPL-smaakmaker'

20:20
Filip Joos komt met vurige wens voor twee Belgische ploegen: "Het is afgeleefd, het is betonrot"

STVV doodeerlijk na verloren derby: "Iedereen weet dat we het dáár moeilijk mee hebben"

19:50
DONE DEAL: RSC Anderlecht houdt buitenlandse topclubs af en slaat stevige slag

19:40
Rode Duivels weten alvast aan wie ze zich mogen verwachten

19:20
La Louvière stuurt stevige waarschuwing naar Genk voor alles-of-niets-duel

16:45
Moet Davy Roef mee naar het WK?

Absolute sterkhouder van Lommel heeft een belangrijke boodschap voor de fans

18:50
Een jaar geleden nog zonder contract: nu hopen ze in Mechelen stiekem op absolute recordtransfer

18:40
PRIMEUR: Standard of KAA Gent? Derde hond lijkt met JPL-revelatie aan de haal te gaan

18:20
Anderlecht, Gent en Genk weten waar ze voor staan: "Dan moeten Gent-spelers al zwemmend naar huis"

17:00
Topclubs zien prijs stijgen door nakende WK-selectie: Club Brugge mag extra miljoenen verwachten

18:00
"Een fenomeen, zou altijd spelen voor België op het WK": analisten lyrisch over speler Genk

15:30
Ex-speler van STVV mag plots dromen van het WK met een topland

17:50
Steven Defour maakt zich toch nog zorgen om Anderlecht

17:40
Geblesseerd of niet: deze Rode Duivel gaat op eigen verzoek gewoon mee naar de USA

17:20
'Na Duitse interesse klopt nu ook AS Monaco op de deur voor JPL-sensatie'

16:30
Club Brugge blijft indruk maken en stuurt nu ook Atlético Madrid wandelen

16:00
Wonderbaarlijk seizoen levert op: 'Manchester United wil na Lammens nog een landgenoot in huis halen'

14:20
Reeks van 30(!) matchen zonder overwinning binnenkort verleden tijd? Nu is het echt van moeten voor Standard

15:00
Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..."

12:20
Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard

14:40
Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen

14:00
De verwachte en een paar onverwachte mensen in glansrol: OH Leuven, KV Mechelen en Genk aan het feest

13:00
Nu al einde verhaal voor Adriano Bertaccini bij Anderlecht? Psycholoog roert zich

13:30
Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

07:50
Belgische topclubs gaan concurrentie aan met Italiaanse en Nederlandse clubs voor absolute goalgetter

12:40
Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League

11:40
🎥 "Hierdoor is het een revanche zonder rancune voor Vanderbiest en gaat KV Mechelen verdiend naar Play-off 1"

11:50
Ex-Antwerp-speler ineens in beeld bij nationale ploeg Frankrijk: "Dat zou waanzinnig zijn!"

12:00
Anderlecht moet kiezen: het lijkt onwaarschijnlijk dat ze vijf miljoen op tafel leggen voor hem

11:20

Panathinaikos Panathinaikos 1-0 Real Betis Real Betis
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 FC Porto FC Porto
Bologna Bologna 1-1 AS Roma AS Roma
Lille OSC Lille OSC 0-1 Aston Villa Aston Villa
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Lyon Lyon
KRC Genk KRC Genk 1-0 Freiburg Freiburg
Ferencváros Ferencváros 2-0 Braga Braga
Braga Braga 18/03 Ferencváros Ferencváros
Freiburg Freiburg 19/03 KRC Genk KRC Genk
FC Midtjylland FC Midtjylland 19/03 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lyon Lyon 19/03 Celta De Vigo Celta De Vigo
FC Porto FC Porto 19/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Aston Villa Aston Villa 19/03 Lille OSC Lille OSC
AS Roma AS Roma 19/03 Bologna Bologna
Real Betis Real Betis 19/03 Panathinaikos Panathinaikos

