Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar"

Rudi Garcia nam hem al één keer op in zijn selectie: voor de barragematchen tegen Oekraïne, toen de thuismatch ook in Genk gespeeld werd. Er werd de laatste weken al veel geschreven over de mogelijke middenvelders die de bondscoach meeneemt, maar Heynen wordt veelal vergeten.

Na de matchen tegen Oekraïne selecteerde Garcia de middenvelder wel niet meer, maar in de discussie van beste middenvelder in België zit hij wel in de converstatie met Hans Vanaken en Nathan De Cat.

Gezien het aantal geblesseerden en onzekerheden zou het niet verrassen moest de bondscoach vrijdag toch een plaatsje hebben in zijn selectie voor Heynen. En wie kan zeggen dat het onverdiend zou zijn?

Qua regelmaat steekt Heynen er met kop en schouders bovenuit

Ondanks het mindere seizoen van de Genkenaars steekt hij er qua regelmaat met kop en schouders bovenuit. Hij miste bovendien nog maar één match dit seizoen door een gele schorsing en is topfit.

Heynen gaat niet de cijfers van een Vanaken of De Cat voorleggen, maar is de metronoom van het Genkse elftal. De lijm die de ploeg bij elkaar houdt en ook voor de verbinding tussen zowel verdediging en middenveld als middenveld en aanval zorgt.

Er gaan veel tegenstanders van deze mening zijn, maar volgens ons haalt Heynen op dit moment een nog hoger niveau dan in het kampioenenjaar 2018-2019. Hij is gewoon onmisbaar voor Genk.





Enkel als hij een echte kans krijgt

Toch is het nooit een liefdesverhaal geweest bij de Rode Duivels. Al vele malen werd hij erbij verwacht, maar werd er toch voor andere - jongere - profielen gekozen. Dat zal ook meespelen in de keuze van Garcia voor de oefenmatchen in maart.

Ziet hij in hem een man die kan meegaan naar het WK of zou het voor de hoop te vullen zijn? Dan kan hij inderdaad beter een jongere speler meenemen. Maar als hij Heynen eens aan het werk wil zien, is dit waarschijnlijk de laatste kans vooraleer hij er zelf de brui aan geeft.