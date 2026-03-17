Dender trekt één cruciale les uit de bemoedigende nederlaag tegen Union

FCV Dender EH verloor het afgelopen weekend van koploper Union SG. Het was de zoveelste nederlaag voor de rode lantaarn, die de kop wel niet laat hangen.

Dender had op voorsprong kunnen komen. Noah Mbamba zette Kjell Scherpen aan het werk met een kopbal, maar de Nederlander keerde de poging van de middenvelder.

Union moest er bijna een uur op wachten, maar brak uiteindelijk dan toch de ban via Mateo Biondic. Daarna pikte ook Kevin Rodríguez zijn goaltje nog mee, goed voor de 2-0-eindstand. Bij Dender hadden ze achteraf het gevoel dat er meer had ingezeten.

Mbamba blijft strijdvaardig

"Ik vind dat we de wedstrijd goed gestart zijn met veel intensiteit en veel focus", vertelt Noah Mbamba bij Het Laatste Nieuws. "Union heeft gevoeld dat wij op de afspraak waren."

"Na een uur was er bij ons iets minder intensiteit en dan heeft Union getoond dat zij Union zijn, met twee mooie goals. We kunnen fier zijn op onszelf, maar er zijn dingen die voor verbetering vatbaar zijn", trekt hij een belangrijke les uit de partij.



"We moeten zeker niet het hoofd laten hangen voor de volgende wedstrijd tegen AA Gent", blijft Mbamba strijdvaardig. "We toonden sowieso veerkracht. Er zit veel kwaliteit in onze groep. We moeten gewoon in de flow blijven. De voorgaande weken waren positief en dat was ook vandaag het geval."