En plots gaat het snel: 'Premier League komt aankloppen in Mechelen'

Moncef Zekri maakt de voorbije weken heel wat indruk bij KV Mechelen. Dat hij hinkend van het veld moest afgelopen weekend doet niet meteen het beste vermoeden. Ondertussen klopt de Premier League al voor hem aan.

Met Moncef Zekri hebben ze bij KV Mechelen een talent rondlopen dat internationaal geseind staat. Ajax probeerde hem eerder al te verleiden, hij staat hoog op het lijstje van Inter en verschillende clubs uit de Ligue 1 en de Bundesliga houden hem in het oog.

Moncef Zekri in de belangstelling van diverse topclubs

Genoeg redenen voor ons om eerder op dinsdag al te spreken over een mogelijke toptransfer voor de speler van Mechelen. Die zou wel eens de recordtransfer kunnen gaan worden en daar hoeft het allerminst bij te gaan stoppen.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brighton & Hove Albion et Brentford FC ont assisté au match ce week-end face au RSC Anderlecht.



⌚️ Rendez-vous a été pris dans les prochaines semaines pour exposer leur projet sportif au Marocain. Le facteur temps de jeu sera décisif.



— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) March 17, 2026

Meer zelfs: ook de Premier League zou volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri nu de aanval openen op de jonge speler van Mechelen. Die maakt dan ook geregeld veel indruk bij KV Mechelen en de scouts zitten dan ook voor hem in het stadion.

Ook Premier League roert zich voor Moncef Zekri van KV Mechelen

De voorbije maanden speelde hij een aantal goede matchen tegen topploegen en daarbij maakte hij een goede indruk. Tegen RSC Anderlecht was hij opnieuw van waarde en dat hebben diverse scouts van Engelse topklassers ondertussen gezien.



Brighton & Hove Albion en Brentford FC zijn twee van de topploegen die hem op het oog hebben. Mogelijk komen er nog een aantal ploegen op de proppen voor de speler. Met een marktwaarde van vier miljoen euro mag Malinwa hopen. Maar eerst de Champions' Play-offs ... een Europees ticket?