En plots gaat het snel: 'Premier League komt aankloppen in Mechelen'

Foto: © photonews
Moncef Zekri maakt de voorbije weken heel wat indruk bij KV Mechelen. Dat hij hinkend van het veld moest afgelopen weekend doet niet meteen het beste vermoeden. Ondertussen klopt de Premier League al voor hem aan.

Met Moncef Zekri hebben ze bij KV Mechelen een talent rondlopen dat internationaal geseind staat. Ajax probeerde hem eerder al te verleiden, hij staat hoog op het lijstje van Inter en verschillende clubs uit de Ligue 1 en de Bundesliga houden hem in het oog.

Genoeg redenen voor ons om eerder op dinsdag al te spreken over een mogelijke toptransfer voor de speler van Mechelen. Die zou wel eens de recordtransfer kunnen gaan worden en daar hoeft het allerminst bij te gaan stoppen.

Meer zelfs: ook de Premier League zou volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri nu de aanval openen op de jonge speler van Mechelen. Die maakt dan ook geregeld veel indruk bij KV Mechelen en de scouts zitten dan ook voor hem in het stadion.

De voorbije maanden speelde hij een aantal goede matchen tegen topploegen en daarbij maakte hij een goede indruk. Tegen RSC Anderlecht was hij opnieuw van waarde en dat hebben diverse scouts van Engelse topklassers ondertussen gezien.

Brighton & Hove Albion en Brentford FC zijn twee van de topploegen die hem op het oog hebben. Mogelijk komen er nog een aantal ploegen op de proppen voor de speler. Met een marktwaarde van vier miljoen euro mag Malinwa hopen. Maar eerst de Champions' Play-offs ... een Europees ticket?

Een jaar geleden nog zonder contract: nu hopen ze in Mechelen stiekem op absolute recordtransfer

18:40
BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau

23:12
Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit - deze teams door naar kwartfinales CL

23:00
Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

22:00
Dender trekt één cruciale les uit de bemoedigende nederlaag tegen Union

De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

Sporting Lissabon eindigt het sprookje van Bodo/Glimt met ongeziene vijfklapper

Kiest RSC Anderlecht voor Jari De Busser? 'Deze naam van grote club ligt op tafel'

Filip Joos komt met vurige wens voor twee Belgische ploegen: "Het is afgeleefd, het is betonrot"

Beveren-coach Marink Reedijk verklaart risicovolle move tegen Club NXT

Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar" Analyse

STVV doodeerlijk na verloren derby: "Iedereen weet dat we het dáár moeilijk mee hebben"

'PSG wil Monaco en Stuttgart aftroeven voor JPL-smaakmaker'

DONE DEAL: RSC Anderlecht houdt buitenlandse topclubs af en slaat stevige slag

Steven Defour maakt zich toch nog zorgen om Anderlecht

Rode Duivels weten alvast aan wie ze zich mogen verwachten

Moet Davy Roef mee naar het WK?

PRIMEUR: Standard of KAA Gent? Derde hond lijkt met JPL-revelatie aan de haal te gaan

Absolute sterkhouder van Lommel heeft een belangrijke boodschap voor de fans

Ex-speler van STVV mag plots dromen van het WK met een topland

Topclubs zien prijs stijgen door nakende WK-selectie: Club Brugge mag extra miljoenen verwachten

Anderlecht, Gent en Genk weten waar ze voor staan: "Dan moeten Gent-spelers al zwemmend naar huis"

Geblesseerd of niet: deze Rode Duivel gaat op eigen verzoek gewoon mee naar de USA

🎥 "Hierdoor is het een revanche zonder rancune voor Vanderbiest en gaat KV Mechelen verdiend naar Play-off 1" Opinie

Coach Nicky Hayen weet wat Genk nog tekortkomt ondanks derbyzege

La Louvière stuurt stevige waarschuwing naar Genk voor alles-of-niets-duel

'Na Duitse interesse klopt nu ook AS Monaco op de deur voor JPL-sensatie'

Club Brugge blijft indruk maken en stuurt nu ook Atlético Madrid wandelen

Reeks van 30(!) matchen zonder overwinning binnenkort verleden tijd? Nu is het echt van moeten voor Standard Analyse

Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard

En nu ziet KV Mechelen het groots: voorzitter Van Esch maakt ambitie bekend

"Een fenomeen, zou altijd spelen voor België op het WK": analisten lyrisch over speler Genk

De verwachte en een paar onverwachte mensen in glansrol: OH Leuven, KV Mechelen en Genk aan het feest

Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen

Wonderbaarlijk seizoen levert op: 'Manchester United wil na Lammens nog een landgenoot in huis halen'

Nu al einde verhaal voor Adriano Bertaccini bij Anderlecht? Psycholoog roert zich

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

