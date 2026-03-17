Kiest RSC Anderlecht voor Jari De Busser? 'Deze naam van grote club ligt op tafel'

RSC Anderlecht trok vorige winter al Justin Heekeren aan, maar is nog steeds op zoek naar een doelman. Jari De Busser werd even genoemd als de mogelijke opvolger van Colin Coosemans, maar nu is er een nieuw alternatief.

Wie wordt de nr. 1 van RSCA over enkele jaren? Colin Coosemans is de kapitein van paars-wit, maar niet eeuwig, en sommigen wijzen erop dat zijn seizoen minder onberispelijk is dan het vorige. Op zijn 33ste en met een contract tot 2027 is hij in elk geval geen optie voor de lange termijn.

Justin Heekeren sloot zich afgelopen winter aan bij Sporting Anderlecht en tekende tot 2029: mocht Coosemans de club verlaten of een dip kennen, dan neemt hij de basisplek onder de lat over. Maar is hij daar klaar voor? Dat is nog moeilijk te zeggen.

Nog een Duitse doelman voor RSC Anderlecht?

Geen verrassing dus dat Anderlecht blijft speuren, zeker met het oog op een jonge, talentvolle doelman voor de langere termijn. Volgens informatie van Sky Sports Germany hebben de Brusselaars opnieuw in Duitsland een naam genoteerd.

Florian Hellstern (18), de jonge doelman van VfB Stuttgart waar hij de nr. 1 is bij het B-elftal, zou recent gescout zijn door Anderlecht. Hellstern traint mee met de A-kern: hij zat vaak op de bank in de Europa League, maar heeft er nog niet gedebuteerd.



Als Duits U19-international (2 caps) geldt Florian Hellstern als een veelbelovend talent en hij zou ook gevolgd worden door VfL Wolfsburg en RB Leipzig. Al die clubs weten dat de doelman einde contract is in 2027 en dus relatief goedkoop zou kunnen zijn, maar Stuttgart hoopt hem te overtuigen om te verlengen.