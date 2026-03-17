De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

Nog één speeldag en we weten definitief welke zes teams het tegen elkaar zullen opnemen in de Champions' Play-offs. En dan weten we ook meteen welke teams aanspraak kunnen maken op de Europese tickets én de titel.

De strijd zou wel eens bikkelhard kunnen zijn dit seizoen. Union SG, Club Brugge en STVV ontlopen elkaar maar weinig bovenaan het klassement en zeker na de halvering van de punten zou iedereen wel eens op een zakdoek kunnen staan.

Club Brugge de grote kanshebber op de titel?

Met komend weekend bovendien ook nog een clash tussen STVV en Union SG voor de boeg zou alles zelfs nog dichter bij elkaar kunnen komen. Rest de vraag: wie van de drie is op dit moment de grote kanshebber op de titel?

Intrinsiek zijn er drie kandidaten, maar volgens de analisten is STVV veruit de underdog van de drie. Club Brugge lijkt dan weer een streepje voor te hebben op Union SG dit seizoen. De voorbije weken speelde blauw-zwart vrij zakelijk.

Of spreekt Union SG opnieuw zijn woordje mee?

Kunnen ze in de Champions' Play-offs beter? "Ze hebben misschien wel een beetje een weerbots van uit de Champions League te liggen, want daar deden ze het helemaal niet zakelijk", aldus Filip Joos in zijn analyse bij 90 Minutes.



"Een paar weken geleden was ik zeer hard geneigd om te denken dat Club Brugge kampioen zou worden", pikte Ward Kerremans in. "Het wordt nu toch veel meer 50-50 wat mij betreft. Union SG kan het echt wel gaan halen." Of wordt de afwezigheid van Promise David het grote probleem?