Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

De rode kaart van Adriano Bertaccini in het duel tussen KV Mechelen en RSC Anderlecht blijft nazinderen. Zeker omdat Malinwa nadien nog scoorde in de toegevoegde tijd en zich zo verzekerde van een plaats in de Champions' Play-offs. Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot gaf nu duidelijkheid over de fas

Volgens Lardot was de beslissing van scheidsrechter Nicolas Laforge correct. “Ja, die kaart is gerechtvaardigd. Chronologisch maakt Bertaccini de eerste fout door de speler van Mechelen in de rug te duwen, waardoor die uit balans raakt.”

Hij benadrukt dat het om het stoppen van een veelbelovende aanval ging. “De fout is duidelijk en de kaart is terecht omdat hij een veelbelovende aanval onderbreekt. Op dat vlak is er geen discussie mogelijk.”

Nathan Saliba maakte ook een fout

In dezelfde fase volgde ook een tackle van Nathan Saliba, wat voor het extra debat zorgde. “Sommigen zullen zich afvragen of Saliba ook geel verdiende. Ja, hij maakt een tackle om de speler te stoppen. Dat is een tweede fout in dezelfde aanval.”

Toch was er volgens Lardot geen sprake van een zwaardere sanctie. “Het gaat niet om een gevaarlijke overtreding op de enkel of voet, dus een rode kaart is hier niet aan de orde. Het zijn twee fases die afzonderlijk beoordeeld moeten worden.”

De scheidsrechter volgde volgens Lardot de juiste redenering. “Laforge heeft terecht de eerste fout in chronologische volgorde beoordeeld, zonder te weten wat de impact van Saliba zou zijn. Hij nam dus de juiste beslissing om een tweede gele kaart te geven en Bertaccini uit te sluiten.”