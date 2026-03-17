Ex-Antwerp-speler ineens in beeld bij nationale ploeg Frankrijk: "Dat zou waanzinnig zijn!"

Op zijn 30e zou Jean Butez tijdens de volgende interlandbreak voor het eerst kunnen worden opgeroepen voor de Franse nationale ploeg. De Franse doelman is in bloedvorm bij Como en behoort tot de kanshebbers.

De beloning zou enorm zijn voor iemand die in 2020 nog bij Moeskroen speelde. Na een passage van vijf jaar bij Antwerp (2020-2025), waar hij doorbrak, zette hij nog een stap door naar het Italiaanse Como te trekken, waar hij uitgroeide tot ster tussen de palen. Nu zou hij kunnen profiteren van de mindere vorm van Lucas Chevalier om opgeroepen te worden. Frankrijk speelt vriendschappelijk tegen Brazilië op 26 maart en tegen Colombia op de 29e.

Het is donderdag om 14 uur dat Didier Deschamps zijn selectie bekendmaakt. "Ik zal thuis of op de club, voor de tv, naar de lijst zitten kijken", benadrukte de doelman bij CAPTÉ. "Ik volg die meestal met veel aandacht, want ik ben een volger van het voetbal in het algemeen, van het Franse voetbal en van het Franse nationale elftal. Het is altijd leuk om de selecties aan te kondigen te volgen."

"Nu is het zeker dat ik, met alle discussies van de voorbije weken over de Franse doelmannen, dat met nog wat meer aandacht ga volgen", voegde hij eraan toe.

Hij is uiteraard heel blij dat hij in aanmerking komt voor een selectie: "Ik beleef dat heel positief. Je denkt er nu zeker wat meer over na dan enkele maanden geleden en dat is best fijn. Het geeft me veel energie en ik zeg mezelf dat als er interesse is, mijn werk goed is en ik zo moet blijven doorgaan. Ik wil niemand behagen, ik wil gewoon mezelf zijn en blijven doen waar ik goed in ben, en houden van wat ik doe."

Een beloning voor zijn werk

Opgeroepen worden voor Frankrijk zou de ultieme beloning zijn voor een parcours dat niet eenvoudig was: "Ik zou zeggen dat Les Bleus halen echt gek zou zijn gezien mijn traject. Als jonge speler ben ik vaak aan de kant geschoven, vooral bij LOSC. Daar waren goede redenen voor, maar het was frustrerend. Ik heb alles stap voor stap moeten veroveren."





"Vandaag zou het misschien een beloning zijn voor al die jaren werk en progressie. Maar ik zou het niet zien als een eindpunt of iets dat me volledig zou tevredenstellen. Het zou iets uitzonderlijks zijn, een avontuur en nog een ervaring in mijn carrière", besloot hij.