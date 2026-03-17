Nu al einde verhaal voor Adriano Bertaccini bij Anderlecht? Psycholoog roert zich

Adriano Bertaccini komt steeds minder voor in de plannen van Jérémy Taravel. Tegen KV Mechelen mocht hij invallen, maar ging hij er met twee domme gele kaarten ook al snel weer af. De emoties laaien (te) hoog op bij de spits.

Het moet geen makkelijk seizoen zijn voor Adriano Bertaccini. HIj kwam als grote verlosser van een slecht spelend STVV vorig seizoen en werd al meteen als de mogelijke redder van RSC Anderlecht gezien dit seizoen.

Die verwachtingen kon Bertaccini tot dusver nog niet inlossen. Er was de blessure aan het begin van het seizoen en de ondoeltreffendheid in de maanden daarna. Sommigen zien in hem nog steeds dé spits van paars-wit, maar anderen niet.

Dat Jérémy Taravel de voorbije weken met Thorgan Hazard als valse negen aan de slag ging en Bertaccini naar de bank verwees? Dat moet extra pijn hebben gedaan bij de aanvaller, die wel degelijk kwaliteiten heeft voor de doelmond.

Moet Bertaccini zijn gevoelens beter managen?

Tegen KV Mechelen liet hij zich bij zijn invalbeurt pijnlijk vangen, met twee gele kaarten en een uitsluiting tot gevolg. Zal hij er tegen de play-offs wel opnieuw staan? In Le Soir wordt al geopperd dat zijn verhaal al bijna ten einde kan/zal zijn bij Anderlecht.

"Het is niet aan Anderlecht om het werk te doen, maar aan Bertaccini zelf om individueel aan de slag te gaan, wellicht met de hulp van een specialist die hem mentale ondersteuning kan bieden”, meent Jef Brouwers. "Hij moet nu een teamspeler worden. De druk werkt averechts."