Beveren-coach Marink Reedijk verklaart risicovolle move tegen Club NXT

SK Beveren behield ook tegen Club NXT zijn ongeslagen status. Al maakten de Brugse jonkies het de kampioen wel knap lastig, zag ook coach Marink Reedijk. Die schuwde tegelijkertijd de risico's niet.

Beveren kreeg in de eerste helft twee doelpunten om de oren van de thuisploeg. Het was twee keer Audoor die toesloeg en de Waaslanders zo in nauwe schoentjes bracht.

Maar de kampioen in de Challenger Pro League boog – zoals wel vaker dit seizoen – de achterstand om. Het was topschutter Lennart Mertens die de bezoekers op gelijke hoogte bracht.

Marink Reedijk wilde de drie punten en gooide de slotfase nog enkele offensieve troeven op tafel. "Spelen voor een punt zit niet in onze aard", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Ik vond dat we het momentum hadden. We kwamen keer op keer in de box en duwden Club Club NXT tegen de muur. Dan hoop je de match nog te kantelen."



De thuisploeg kreeg daardoor wel nog enkele uitstekende kansen. "Als je zo offensief wisselt, weet je dat er ruimte kan vallen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar ik zag mijn spelers wel knokken om die ongeslagen status te behouden", aldus Reedijk.