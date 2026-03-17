Beveren-coach Marink Reedijk verklaart risicovolle move tegen Club NXT

Lorenz Lomme
| Reageer
Foto: © photonews
Word fan van SK Beveren! 360

SK Beveren behield ook tegen Club NXT zijn ongeslagen status. Al maakten de Brugse jonkies het de kampioen wel knap lastig, zag ook coach Marink Reedijk. Die schuwde tegelijkertijd de risico's niet.

Beveren kreeg in de eerste helft twee doelpunten om de oren van de thuisploeg. Het was twee keer Audoor die toesloeg en de Waaslanders zo in nauwe schoentjes bracht.

Maar de kampioen in de Challenger Pro League boog – zoals wel vaker dit seizoen – de achterstand om. Het was topschutter Lennart Mertens die de bezoekers op gelijke hoogte bracht.

Marink Reedijk schuwt de risico's niet in het slot

Marink Reedijk wilde de drie punten en gooide de slotfase nog enkele offensieve troeven op tafel. "Spelen voor een punt zit niet in onze aard", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Ik vond dat we het momentum hadden. We kwamen keer op keer in de box en duwden Club Club NXT tegen de muur. Dan hoop je de match nog te kantelen."


De thuisploeg kreeg daardoor wel nog enkele uitstekende kansen. "Als je zo offensief wisselt, weet je dat er ruimte kan vallen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar ik zag mijn spelers wel knokken om die ongeslagen status te behouden", aldus Reedijk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SK Beveren
Marink Reedijk

Meer nieuws

De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

21:40
21:20
20:55
20:40
1
20:20
19:40
2
20:00
1
19:50
18:50
1
19:20
19:00
18:40
1
18:20
18:00
3
17:50
17:40
1
17:20
16:45
1
17:00
16:45
16:30
16:00
3
15:30
3
15:00
14:40
15
14:20
1
14:00
6
13:30
13:00
12:40
3
12:20
4
11:50
11:40
23
12:00
2
11:20
11:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 30
RSCA Futures RSCA Futures 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 1-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-2 SK Beveren SK Beveren
Seraing Seraing 2-2 Jong Genk Jong Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Luik FC Luik FC 0-1 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 4-1 KAA Gent KAA Gent
Lommel SK Lommel SK 3-1 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Dirk ie Dirk ie over Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..." Goro Goro over Manchester City - Real Madrid: 0-0 JaKu JaKu over Filip Joos komt met vurige wens voor twee Belgische ploegen: "Het is afgeleefd, het is betonrot" JaKu JaKu over DONE DEAL: RSC Anderlecht houdt buitenlandse topclubs af en slaat stevige slag jawaddedadde jawaddedadde over Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard Bork Bork over Topclubs zien prijs stijgen door nakende WK-selectie: Club Brugge mag extra miljoenen verwachten zimbo zimbo over Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo' Philippe Cr Philippe Cr over Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved