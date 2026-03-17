Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen

Verdiende Daam Foulon het echt om uitgesloten te worden tegen Standard Luik? De scheidsrechtersbaas in België, Jonathan Lardot, heeft zich over de kwestie uitgesproken en was duidelijk.

De linksachter van Antwerp pakte twee keer geel en moest dus van het veld. Eerst kreeg hij in de 69e minuut een eerste kaart omdat hij zijn voet te hoog hield, wat de Rouches een penalty opleverde, maar die werd niet benut. Drie minuten later volgde een tweede gele kaart na een als fout beoordeelde tackle van de ex-speler van KV Mechelen.

Had Daam Foulon van Antwerp moeten worden uitgesloten tegen Standard?

"De tweede kaart is terecht als je aan normale snelheid ziet hoe hij erin vliegt", benadrukte Jonathan Lardot bij DAZN. "Hij neemt een risico omdat hij totaal geen controle over de bal heeft; het is de speler van Standard die in balbezit zal komen.

"Wanneer Foulon komt, raakt hij zowel de bal als de man. Ik heb geen probleem met die gele kaart die iedereen live verwachtte", voegde de huidige baas van de scheidsrechters eraan toe. Terecht rood dus voor Foulon.

Een juiste beslissing volgens Jonathan Lardot

Lardot is tevreden met de beslissing van de scheidsrechter: "Als je de fase fase per fase en in slow motion bekijkt, ziet het er anders uit. Maar we verwachten beslissingen op het veld van de scheidsrechters en ik ben blij dat Nathan Verboomen dat gedaan heeft."



Standard profiteerde van die uitsluiting niet om te winnen. Beide teams gingen met 1-1 uit elkaar. De manschappen van Vincent Euvrard zullen dus de play-offs niet halen, tenzij er nog een totaal onwaarschijnlijk mirakel gebeurt met héél veel doelpunten.