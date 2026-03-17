Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen

Verdiende Daam Foulon het echt om uitgesloten te worden tegen Standard Luik? De scheidsrechtersbaas in België, Jonathan Lardot, heeft zich over de kwestie uitgesproken en was duidelijk.

De linksachter van Antwerp pakte twee keer geel en moest dus van het veld. Eerst kreeg hij in de 69e minuut een eerste kaart omdat hij zijn voet te hoog hield, wat de Rouches een penalty opleverde, maar die werd niet benut. Drie minuten later volgde een tweede gele kaart na een als fout beoordeelde tackle van de ex-speler van KV Mechelen.

"De tweede kaart is terecht als je aan normale snelheid ziet hoe hij erin vliegt", benadrukte Jonathan Lardot bij DAZN. "Hij neemt een risico omdat hij totaal geen controle over de bal heeft; het is de speler van Standard die in balbezit zal komen.

"Wanneer Foulon komt, raakt hij zowel de bal als de man. Ik heb geen probleem met die gele kaart die iedereen live verwachtte", voegde de huidige baas van de scheidsrechters eraan toe. Terecht rood dus voor Foulon.

Lardot is tevreden met de beslissing van de scheidsrechter: "Als je de fase fase per fase en in slow motion bekijkt, ziet het er anders uit. Maar we verwachten beslissingen op het veld van de scheidsrechters en ik ben blij dat Nathan Verboomen dat gedaan heeft."


Standard profiteerde van die uitsluiting niet om te winnen. Beide teams gingen met 1-1 uit elkaar. De manschappen van Vincent Euvrard zullen dus de play-offs niet halen, tenzij er nog een totaal onwaarschijnlijk mirakel gebeurt met héél veel doelpunten.

Reeks van 30(!) matchen zonder overwinning binnenkort verleden tijd? Nu is het echt van moeten voor Standard Analyse

15:00
Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard

14:40
1
Wonderbaarlijk seizoen levert op: 'Manchester United wil na Lammens nog een landgenoot in huis halen'

14:20
1
Ex-Antwerp-speler ineens in beeld bij nationale ploeg Frankrijk: "Dat zou waanzinnig zijn!"

12:00
1
Nu al einde verhaal voor Adriano Bertaccini bij Anderlecht? Psycholoog roert zich

13:30
De verwachte en een paar onverwachte mensen in glansrol: OH Leuven, KV Mechelen en Genk aan het feest

13:00
🎥 "Hierdoor is het een revanche zonder rancune voor Vanderbiest en gaat KV Mechelen verdiend naar Play-off 1" Opinie

11:50
Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..."

12:20
1
Belgische topclubs gaan concurrentie aan met Italiaanse en Nederlandse clubs voor absolute goalgetter

12:40
2
Anderlecht moet kiezen: het lijkt onwaarschijnlijk dat ze vijf miljoen op tafel leggen voor hem

11:20
Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League Analyse

11:40
9
Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

10:00
En nu ziet KV Mechelen het groots: voorzitter Van Esch maakt ambitie bekend

10:30
3
Ex-Club Brugge-aanvaller wel, Neymar niet: wereldster niet blij met bondscoach Ancelotti

11:00
2
Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

09:00
3
Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

09:30
1
🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel" Interview

18:00
1
Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

08:40
6
Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef Interview

17:20
'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

23:30
1
🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

08:21
Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

07:50
2
Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

07:20
1
Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

07:40
Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

08:00
9
Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

20:40
13
Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

07:00
2
Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

06:30
2
Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

06:00
2
Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

22:45
Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

16/03
13
Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

23:00
8
Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

22:00
Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

22:30
Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

21:00
1
'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

20:50
4

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

