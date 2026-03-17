BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau

Een stevig stukje theater. Veel meer kunnen we niet zeggen van wat er vandaag beslist is door de Afrikaanse voetbalbond. Die heeft Marokko alsnog de Afrika Cup cadeau gegeven, want Senegal is uitgesloten door een reglementsfout.

Er was tijdens en na de finale van de African Cup of Nations veel te doen over de finale. Diep in de wedstrijd kreeg Marokko een strafschop, waarop de spelers van Senegal het veld minutenlang verlieten uit protest daartegen.

Marokko diende klacht in tegen finale Afrika Cup

Daarna miste Brahim Diaz de strafschop met een zeer knullige panenka. Het begin van een welles-nietesspelletje dat ondertussen een dramatische ontknoping heeft gekregen ten gunste van Marokko en ten nadele van Senegal.

Marokko was namelijk ontstemd en diende na de finale een klacht in. Ze krijgen nu gelijk en op die manier ook meteen de Afrika Cup an sich gewoon cadeau. Een zeer opvallende beslissing toch wel vanuit de Afrikaanse voetbalbond.

Artikel 84 van het reglementenboek geschonden

Volgens het CAF beging Senegal een overtreding van artikel 84 in het reglementenboek. Senegal wordt verantwoordelijk gehouden voor het chaotische verloop van de finale. Marokko wint de finale op die manier reglementair met 3-0.



Het is niet geweten of er nog beroepsprocedures mogelijk zijn, maar het mag verwacht worden dat Senegal alle middelen zal uitputten om alsnog hun zege die ze op het veld behaalden terug te gaan krijgen.