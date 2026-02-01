Opnieuw een zege na 0 op 6: Somers verklapt wat er is aangepast bij Antwerp

Thibo Somers keerde voor het eerst sinds zijn vertrek terug naar Cercle Brugge. Met twee assists en een doelpunt was hij ook de uitblinker bij Antwerp.

Supporters van Cercle bedanken Somers

Sinds 2007 speelde Thibo Somers bij Cercle Brugge, maar daar haalde Antwerp hem afgelopen zomer weg. Nu keerde Somers voor het eerst terug en het werd, ondanks zijn glansprestatie bij Antwerp, een warm onthaal door de supporters van Cercle.

In de 34ste minuut haalden ze een spandoek met daarop 'Bedankt Thibo' bo. "Ik ben heel erg dankbaar dat de supporters dat doen. Het is zeker niet verplicht, maar het deed met wel enorm veel deugd", stelde Somers.

Tactische bijsturing bij Antwerp

Met zijn twee assists en doelpunt had Somers ook een groot aandeel in de 0-4 zege van Antwerp. Na een 0 op 6 knoopte Antwerp zo weer aan met een zege. Somers had ook een verklaring waarom het nu wel weer plots lukte.

"Afgelopen week hebben we goed met elkaar gesproken en is er ook tactisch bijgestuurd. We spelen nu meer in blok en jagen niet meer blind vooruit. Op die manier kunnen we ook weer ploegen pijn doen, zoals we dat in december deden."

Donderdag neemt Antwerp het in de heenwedstrijd van de halve finale van de beker al op tegen Anderlecht. "Deze zege geeft ons een boost, maar die wedstrijden die er aankomen zullen de rest van ons seizoen bepalen", besloot Somers nog.



