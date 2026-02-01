Reactie Opnieuw een zege na 0 op 6: Somers verklapt wat er is aangepast bij Antwerp

Opnieuw een zege na 0 op 6: Somers verklapt wat er is aangepast bij Antwerp
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thibo Somers keerde voor het eerst sinds zijn vertrek terug naar Cercle Brugge. Met twee assists en een doelpunt was hij ook de uitblinker bij Antwerp.

Supporters van Cercle bedanken Somers

Sinds 2007 speelde Thibo Somers bij Cercle Brugge, maar daar haalde Antwerp hem afgelopen zomer weg. Nu keerde Somers voor het eerst terug en het werd, ondanks zijn glansprestatie bij Antwerp, een warm onthaal door de supporters van Cercle. 

In de 34ste minuut haalden ze een spandoek met daarop 'Bedankt Thibo' bo. "Ik ben heel erg dankbaar dat de supporters dat doen. Het is zeker niet verplicht, maar het deed met wel enorm veel deugd", stelde Somers. 

Tactische bijsturing bij Antwerp

Met zijn twee assists en doelpunt had Somers ook een groot aandeel in de 0-4 zege van Antwerp. Na een 0 op 6 knoopte Antwerp zo weer aan met een zege. Somers had ook een verklaring waarom het nu wel weer plots lukte. 

"Afgelopen week hebben we goed met elkaar gesproken en is er ook tactisch bijgestuurd. We spelen nu meer in blok en jagen niet meer blind vooruit. Op die manier kunnen we ook weer ploegen pijn doen, zoals we dat in december deden."

Donderdag neemt Antwerp het in de heenwedstrijd van de halve finale van de beker al op tegen Anderlecht. "Deze zege geeft ons een boost, maar die wedstrijden die er aankomen zullen de rest van ons seizoen bepalen", besloot Somers nog. 

Lees ook... Faris Haroun vertelt of hij gevraagd werd om Stef Wils op te volgen bij Antwerp

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Cercle Brugge
Thibo Somers

Meer nieuws

Faris Haroun vertelt of hij gevraagd werd om Stef Wils op te volgen bij Antwerp

Faris Haroun vertelt of hij gevraagd werd om Stef Wils op te volgen bij Antwerp

07:00
🎥 Zoiets onthouden de spelers: opvallend moment op Stayen na nederlaag tegen Charleroi

🎥 Zoiets onthouden de spelers: opvallend moment op Stayen na nederlaag tegen Charleroi

10:00
Pieter Gerkens is niet mals voor Cercle Brugge na afgang tegen Antwerp Reactie

Pieter Gerkens is niet mals voor Cercle Brugge na afgang tegen Antwerp

20:45
Imke Courtois is duidelijk over Anderlecht vlak voor Clasico: "Op leven en dood"

Imke Courtois is duidelijk over Anderlecht vlak voor Clasico: "Op leven en dood"

09:30
🎥 Antwerp boekt ruime en makkelijke zege tegen Cercle Brugge na snelle rode kaart van Warleson

🎥 Antwerp boekt ruime en makkelijke zege tegen Cercle Brugge na snelle rode kaart van Warleson

17:52
🎥 Antwerp wint ruim van Cercle Brugge: Oosting over twee zaken heel tevreden Reactie

🎥 Antwerp wint ruim van Cercle Brugge: Oosting over twee zaken heel tevreden

19:15
3
LIVE: Standard-Anderlecht onder hoogspanning: houdt iedereen straks het hoofd koel?

LIVE: Standard-Anderlecht onder hoogspanning: houdt iedereen straks het hoofd koel?

09:09
Ging de arbitrage hier zwaar in de fout? STVV zag match ontsporen na discutabele fases

Ging de arbitrage hier zwaar in de fout? STVV zag match ontsporen na discutabele fases

09:00
Dit zijn de verwachte opstellingen van Anderlecht en Standard voor beladen Clasico

Dit zijn de verwachte opstellingen van Anderlecht en Standard voor beladen Clasico

08:20
1
José Mourinho lyrisch over Rode Duivel: "Wat hij deed, is ongelooflijk"

José Mourinho lyrisch over Rode Duivel: "Wat hij deed, is ongelooflijk"

08:40
Het besef groeit bij KRC Genk: "We hebben geen optie"

Het besef groeit bij KRC Genk: "We hebben geen optie"

06:45
Siebe Van der Heyden spreekt klare taal over dure fout van Davy Roef

Siebe Van der Heyden spreekt klare taal over dure fout van Davy Roef

06:30
Miljoenentransfer in de maak? Voorlopig geen paniek, dit is de reden waarom verdediger ontbrak

Miljoenentransfer in de maak? Voorlopig geen paniek, dit is de reden waarom verdediger ontbrak

23:30
Charleroi wint van tienkoppig STVV en zet ongeslagen reeks verder

Charleroi wint van tienkoppig STVV en zet ongeslagen reeks verder

22:45
Deschacht geeft reden waarom Anderlecht Hasi niet mag ontslaan bij verlies op Standard

Deschacht geeft reden waarom Anderlecht Hasi niet mag ontslaan bij verlies op Standard

23:00
12
Spits Zulte Waregem ootmoedig: "Ik kijk vooral naar mezelf"

Spits Zulte Waregem ootmoedig: "Ik kijk vooral naar mezelf"

22:15
5
Vanhaezebrouck houdt zich niet in: "Hij is niet goed genoeg voor de Belgische top"

Vanhaezebrouck houdt zich niet in: "Hij is niet goed genoeg voor de Belgische top"

22:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Onyedika - Cauwel - Touré - Andreou - Yaremchuk - Zirkzee - Pau

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Onyedika - Cauwel - Touré - Andreou - Yaremchuk - Zirkzee - Pau

21:40
Extra spanning in Jan Breydel: 'Nieuwe club meldt zich voor Raphael Onyedika'

Extra spanning in Jan Breydel: 'Nieuwe club meldt zich voor Raphael Onyedika'

21:40
Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

21:55
4
Deze scheidsrechter fluit de Clasico: Lardot legt uit waarom en zegt of hij extra instructies geeft

Deze scheidsrechter fluit de Clasico: Lardot legt uit waarom en zegt of hij extra instructies geeft

21:00
"Geen enkele deftige kans gekregen": maar nu meteen wel in Challenger Pro League

"Geen enkele deftige kans gekregen": maar nu meteen wel in Challenger Pro League

21:20
Genk-fans opgelet, Kos Karetsas is duidelijk: "Het mooiste wat er is, dat is het hoofddoel voor mij"

Genk-fans opgelet, Kos Karetsas is duidelijk: "Het mooiste wat er is, dat is het hoofddoel voor mij"

20:15
Ferri wint het spitsenduel van Ementa: Westerlo boekt belangrijke driepunter bij Zulte Waregem

Ferri wint het spitsenduel van Ementa: Westerlo boekt belangrijke driepunter bij Zulte Waregem

20:13
'KAA Gent haalt niet één, maar twee grote talenten weg bij topclub uit JPL'

'KAA Gent haalt niet één, maar twee grote talenten weg bij topclub uit JPL'

20:30
Kan Vrancken niet werken met een topclub? Hij zegt zelf hoe het zit nu STVV het zo goed doet

Kan Vrancken niet werken met een topclub? Hij zegt zelf hoe het zit nu STVV het zo goed doet

19:30
Is Patro Eisden klaar voor Jupiler Pro League? CEO geeft resoluut antwoord

Is Patro Eisden klaar voor Jupiler Pro League? CEO geeft resoluut antwoord

20:00
Ontslag voor Hasi of Euvrard? Boskamp zegt wat hij verwacht van de Clasico

Ontslag voor Hasi of Euvrard? Boskamp zegt wat hij verwacht van de Clasico

19:00
1
Zelfs Kompany durft het niet aan bij Bayern, maar Hasi doet het wel met Nathan De Cat

Zelfs Kompany durft het niet aan bij Bayern, maar Hasi doet het wel met Nathan De Cat

18:30
KAA Gent krijgt duidelijk antwoord van transfertarget dat Rik De Mil had aangebracht

KAA Gent krijgt duidelijk antwoord van transfertarget dat Rik De Mil had aangebracht

17:30
🎥 De magie kleeft nog altijd aan zijn voeten: Eden Hazard vindt opnieuw de weg naar de netten

🎥 De magie kleeft nog altijd aan zijn voeten: Eden Hazard vindt opnieuw de weg naar de netten

18:00
1
Ex-scheidsrechters wensen ref voor Standard-Anderlecht "veel geluk": "Zelfs de beste ter wereld..."

Ex-scheidsrechters wensen ref voor Standard-Anderlecht "veel geluk": "Zelfs de beste ter wereld..."

17:00
Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine

Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine

16:30
4
Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken

Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken

16:00
1
LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

31/01
Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder

Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder

13:15
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 13:30 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 19:15 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

Essevee for ever Essevee for ever over Spits Zulte Waregem ootmoedig: "Ik kijk vooral naar mezelf" Blackadder Blackadder over STVV - Charleroi: 0-2 JaKu JaKu over Deschacht geeft reden waarom Anderlecht Hasi niet mag ontslaan bij verlies op Standard Negenduuzend Negenduuzend over Smet op zege tegen Marseille: zware klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans Negenduuzend Negenduuzend over KAA Gent onderneemt actie door 'woke-dreiging': verandering logo wordt supporterszaak sarah. sarah. over Het zal toch niet? 'Nóg een groot talent met twijfels over Rode Duivels' Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Standard - Anderlecht: - roodwit1880 roodwit1880 over Opnieuw een zege na 0 op 6: Somers verklapt wat er is aangepast bij Antwerp Geert66 Geert66 over Dit zijn de verwachte opstellingen van Anderlecht en Standard voor beladen Clasico CringeMedia CringeMedia over 🎥 Antwerp wint ruim van Cercle Brugge: Oosting over twee zaken heel tevreden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved