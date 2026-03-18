Bij KV Mechelen steken ze nog een pluim op de hoed van Vanderbiest: "Hij heeft niet één keer gevloekt"

Word fan van KV Mechelen! 1471

KV Mechelen heeft voor het eerst in zijn geschiedenis de Champions' Play-offs bereikt. Een mijlpaal waar hoofdcoach Fred Vanderbiest een belangrijke rol in speelde. Sportief directeur Tom Caluwé steekt zijn waardering niet onder stoelen of banken.

Caluwé had vertrouwen in Vanderbiest vanaf het eerste moment. “Fred is in mijn ogen een echte hoofdcoach", klinkt het in GvA. “We hebben jaren geleden nog samengewerkt en toen zag ik die coach al in hem.” Volgens de sportief directeur is de evolutie van Vanderbiest duidelijk zichtbaar.

Ook over zijn houding binnen en buiten het veld is Caluwé lovend. “Ik ben heel tevreden over hoe hij zichzelf en de club heeft vertegenwoordigd", zegt hij. “Zowel op persconferenties als in interviews doet hij dat uitstekend.” 

Ondanks een drukke transferzomer bleef Vanderbiest gefocust. “Hij heeft niet één keer gevloekt toen spelers vertrokken", aldus Caluwé. “Hij bleef zich met zijn job bezighouden.” 

Vanderbiest heeft KV Mechelen goed vertegenwoordigd

De samenwerking tussen sportieve cel en coach is daarbij cruciaal. “Het is ook ons werk om bij vertrek meteen profielen klaar te hebben", legt Caluwé uit. “Ik stap nooit naar hem als ik niet 90 procent zeker ben dat we een speler kunnen halen.”


Die duidelijke communicatie voorkomt frustratie. “Anders wordt het voor een coach lastig", besluit Caluwé. Met het historische ticket voor Play-off 1 lijkt de aanpak van Vanderbiest alvast zijn vruchten af te werpen, tot tevredenheid van de hele club.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League'

'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League'

20:00
1
Het startschot is gegeven: 'Deze topclub brengt eerste formeel bod binnen bij KRC Genk voor Konstantinos Karetsas'

Het startschot is gegeven: 'Deze topclub brengt eerste formeel bod binnen bij KRC Genk voor Konstantinos Karetsas'

19:40
1
Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken'

Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken'

19:20
Wordt dit de grote verrassing in de selectie van de Rudi Garcia? Twijfelende speler met dubbele nationaliteit

Wordt dit de grote verrassing in de selectie van de Rudi Garcia? Twijfelende speler met dubbele nationaliteit

18:40
Een nieuwe kans voor Wout Faes bij de Rode Duivels? "Rudi Garcia heeft me de reden gegeven"

Een nieuwe kans voor Wout Faes bij de Rode Duivels? "Rudi Garcia heeft me de reden gegeven"

19:00
1
KAA Gent denkt al aan volgend seizoen en heeft middenvelder op het oog

KAA Gent denkt al aan volgend seizoen en heeft middenvelder op het oog

18:00
1
Saelemaekers twijfelt geen seconde bij de vraag wie de beste was waarmee hij samenspeelde: "Mamma mia!"

Saelemaekers twijfelt geen seconde bij de vraag wie de beste was waarmee hij samenspeelde: "Mamma mia!"

18:20
1
Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

17:00
Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

17:20
Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger"

Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger"

16:30
5
KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen

KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen

15:45
4
Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

15:56
7
Alle matchen op hetzelfde moment in de JPL zondag, maar... bondscoach Rudi Garcia zit bij de Franse tv

Alle matchen op hetzelfde moment in de JPL zondag, maar... bondscoach Rudi Garcia zit bij de Franse tv

15:30
🎥 Schitterend! Kevin De Bruyne laat de droom van Special Olympics-atleet uitkomenf

🎥 Schitterend! Kevin De Bruyne laat de droom van Special Olympics-atleet uitkomenf

15:00
"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

09:30
4
Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

14:30
1
Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

14:00
1
Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

13:30
BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

13:01
20
Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

12:40
4
Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

12:20
Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

12:10
"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

12:00
9
Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

11:40
4
KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

10:38
De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

11:20
2
Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

10:45
📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

11:00
Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

10:00
STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

09:45
3
Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

10:15
En plots gaat het snel: 'Premier League komt aankloppen in Mechelen'

En plots gaat het snel: 'Premier League komt aankloppen in Mechelen'

22:30
3
OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

09:15
Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

08:40
2
Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

09:00
2
Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

08:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over "Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL Venom#13 Venom#13 over Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger" Snoek Snoek over Barcelona - Newcastle United: 3-2 patje teppers patje teppers over 'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Het startschot is gegeven: 'Deze topclub brengt eerste formeel bod binnen bij KRC Genk op Konstantinos Karetsas' roodwit1880 roodwit1880 over Een nieuwe kans voor Wout Faes bij de Rode Duivels? "Rudi Garcia heeft me de reden gegeven" TatstOn TatstOn over Saelemaekers twijfelt geen seconde bij de vraag wie de beste was waarmee hij samenspeelde: "Mamma mia!" Arthur Shelby Arthur Shelby over BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent denkt al aan volgend seizoen en heeft middenvelder op het oog Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved