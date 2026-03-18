Bij KV Mechelen steken ze nog een pluim op de hoed van Vanderbiest: "Hij heeft niet één keer gevloekt"

KV Mechelen heeft voor het eerst in zijn geschiedenis de Champions' Play-offs bereikt. Een mijlpaal waar hoofdcoach Fred Vanderbiest een belangrijke rol in speelde. Sportief directeur Tom Caluwé steekt zijn waardering niet onder stoelen of banken.

Caluwé had vertrouwen in Vanderbiest vanaf het eerste moment. “Fred is in mijn ogen een echte hoofdcoach", klinkt het in GvA. “We hebben jaren geleden nog samengewerkt en toen zag ik die coach al in hem.” Volgens de sportief directeur is de evolutie van Vanderbiest duidelijk zichtbaar.

Ook over zijn houding binnen en buiten het veld is Caluwé lovend. “Ik ben heel tevreden over hoe hij zichzelf en de club heeft vertegenwoordigd", zegt hij. “Zowel op persconferenties als in interviews doet hij dat uitstekend.”

Ondanks een drukke transferzomer bleef Vanderbiest gefocust. “Hij heeft niet één keer gevloekt toen spelers vertrokken", aldus Caluwé. “Hij bleef zich met zijn job bezighouden.”

Vanderbiest heeft KV Mechelen goed vertegenwoordigd

De samenwerking tussen sportieve cel en coach is daarbij cruciaal. “Het is ook ons werk om bij vertrek meteen profielen klaar te hebben", legt Caluwé uit. “Ik stap nooit naar hem als ik niet 90 procent zeker ben dat we een speler kunnen halen.”



Die duidelijke communicatie voorkomt frustratie. “Anders wordt het voor een coach lastig", besluit Caluwé. Met het historische ticket voor Play-off 1 lijkt de aanpak van Vanderbiest alvast zijn vruchten af te werpen, tot tevredenheid van de hele club.