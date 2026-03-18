BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

Bij Cercle Brugge is woensdag ingegrepen na een tegenvallend seizoen. Trainer Onur Cinel werd ontslagen. De club hoopt met die beslissing een nieuwe impuls te geven aan een moeilijk sportief verhaal.

De druppel die de emmer deed overlopen, was de 1-3-thuisnederlaag tegen La Louvière. Het resultaat bevestigde de sportieve malaise waarin de Vereniging al een hele tijd verkeert. Met slechts zes overwinningen in de competitie bleef de wederopstanding uit.

Op een speeldag van het einde van de reguliere competitie staat Cercle op een voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. Hoewel er nog een voorsprong van negen punten is op hekkensluiter Dender, is de situatie precair en teleurstellend voor een club met ambitie.

Cinel heeft het nog lang mogen uitzingen bij Cercle Brugge

Binnen de clubleiding werd de voorbije weken nagedacht over een ingreep, maar de recente resultaten versnelden de beslissing. De verwachtingen aan het begin van het seizoen lagen hoger dan wat uiteindelijk op het veld werd getoond. Stabiliteit en efficiëntie bleven uit. Uiteindelijk mocht hij het nog lang uitzingen...

Cercle Brugge zit intussen niet stil en is volop op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De opvolger van Cinel zal eerstdaags worden voorgesteld. De bedoeling is duidelijk: snel herbronnen en klaar zijn voor de volgende cruciale fase van het seizoen.



Met een nieuwe T1 moet het geloof terugkeren en moet er opnieuw richting worden gegeven aan het project. De Vereniging zal in de Relegation Play-offs uit een ander vaatje moeten tappen. Maar met wie aan het roer?