Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

Alexis Flips werkt aan zijn terugkeer. En dat wil hij absoluut doen bij Anderlecht, om samen met Thorgan Hazard op het veld te staan.

Flips mikt op comeback bij Anderlecht

Alexis Flips werd afgelopen zomer niet meer in de A-kern van RSC Anderlecht opgenomen. Daarmee onderging hij hetzelfde lot als mannen als Rits, Foket en Ashimeru.

Toch wil hij niet zomaar de handdoek gooien. “Ik word betaald door Anderlecht. Als de club me het seizoen bij de Futures laat uitdoen, doe ik dat met plezier en zonder morren. Maar ik ben een winnaar, en ik mik zo hoog mogelijk”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij is naar eigen zeggen niet naar Anderlecht gekomen om bij de Futures te spelen. Hij wil hogerop. “Ik wil niet Alexis Flips zijn die mislukt is, of Alexis Flips die met de Futures speelt, of Alexis Flips die langs de achterdeur vertrekt. Ik wil slagen, hier bij Anderlecht.”

Goede relatie met Thorgan Hazard

Nu Jérémy Taravel coach is zou hij wel eens opnieuw zijn kans kunnen krijgen. “We babbelden al even, maar zonder meer. Van wat ik hoor en zie, heeft hij een goeie relatie met de spelers en de club.”



De droom van Flips is om samen met Thorgan Hazard op het veld te staan. “Thorgan is niet zomaar een ploegmaat, hij is mijn beste vriend hier. Ik denk dat er geen dag voorbijgaat of hij komt niet bij me langs thuis. Waarom? We spelen graag het gezelschapsspel Catan”, lacht hij.