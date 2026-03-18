Verlengen of... vertrekken bij KV Mechelen? Benito Raman spreekt over toekomstplannen

Benito Raman is met KV Mechelen aan een héél leuk seizoen bezig. Het zorgt ervoor dat er interesse is in de 31-jarige aanvaller. Al wil dat niet zeggen dat hij zelf staat te springen om te vertrekken.

KV Mechelen haalde Benito Raman in 2024 weg uit Turkije. De bedoeling van de aanvaller was duidelijk: zijn carrière herlanceren en zich Achter De Kazerne in de kijker spelen van de (Belgische) topclubs.

Het contract van Raman bij Malinwa loopt tot medio 2027. Mechelen heeft een optie om de overeenkomst met één seizoen te verlengen, maar in praktijk moet er deze zomer een keuze worden gemaakt.

Mijn keuze zal snel gemaakt zijn als we een Europees ticket pakken met KV Mechelen

Benito Raman

"Ik ga nu niet antwoorden op de vraag of ik een transfer ga maken", laat Raman het achterste van zijn tong niet zien in Het Laatste Nieuws. "Al zal de keuze snel gemaakt zijn als we een Europees ticket pakken met Mechelen."

De Maneblussers zijn sinds afgelopen weekend zeker van een historische deelname aan de Champions Play-Off. Raman hint er zelfs op dat hij zijn huidige contract wil verlengen Achter De Kazerne.

Verlengen of vertrekken?


"Ik sluit zeker niet uit dat ik mijn huidige verbintenis nog ga verlengen", besluit de voormalige aanvaller van onder meer RSC Anderlecht, Standard en Fortuna Düsseldorf. "Al weet je het nooit in het voetbal."

Anderlecht wacht niét op nieuwe TD: Brusselaars hebben eerste zomertransfer al beet

22:30
 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

