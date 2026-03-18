"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

KV Mechelen staat in de Champions' Play-offs. Het werd afgelopen weekend, met de zege tegen Anderlecht, haast gevierd als een titel.

KV Mechelen naar Champions’ Play-offs

De euforie bij KV Mechelen is bijzonder groot nu het al zekerheid heeft over een plekje in de top zes. Maar de realiteit is dat er ook heel veel werk op tafel ligt voor sportief directeur Tom Caluwé.

Zo lopen de overeenkomsten met Kerim Mrabti en Mory Konaté deze zomer af en dat zijn toch twee pionnen die de club maar best aan boord weet te houden.

“We blijven met Kerim om de tafel zitten en voor beide partijen is het doel duidelijk: langer bij KV Mechelen. Hopelijk komen we er in de komende dagen of weken uit”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Met Mory Konaté moet Caluwé nog samenzitten, zo geeft hij toe. “Maar ik wil van hem eerst eens horen hoe hij zijn toekomst ziet.” En er liggen nog moeilijke dossiers op tafel.

Vertrek van Redouane Halhal

Zo lijkt Redouane Halhal de nodige interesse te genieten en dan heb je ook nog pionnen als Miras en Van Brederode. “Klopt, voor Redouane waren we concreet met Hellas Verona, maar na een wedstrijd zei hij me dat hij in Mechelen wilde blijven om die play-offs te halen.”





De kans dat hij in augustus nog voor KV Mechelen speelt lijkt bijzonder klein. “Van hem kan ik zeggen dat de kans groot is dat hij zal vertrekken naar het buitenland deze zomer. Op dit moment ligt nog niets concreets op tafel voor andere spelers als Van Brederode of Miras”, besluit hij.