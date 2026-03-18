Doet blauw-zwart beter dan Anderlecht? Club NXT kent tegenstander in halve finale van UEFA Youth League

Club NXT staat in de halve finale van de UEFA Youth League. Ondertussen kennen de jonkies van Club Brugge de tegenstander. Ligt de weg naar de finale open?

Club Brugge kwalificeerde zich voor de halve finale van de UEFA Youth League door Atlético Madrid op eigen veld te kloppen met 0-4. Een héél knappe prestatie.

Het is niet de eerste keer dat een Belgisch team erin slaagt om zich bij de laatste vier te scharen. In 2015 én 2016 deden de jonkies van RSC Anderlecht hetzelfde.

Halve finale tegen SL Benfica

De Brusselaars slaagden er echter nooit in om de finale te halen. Doet Club Brugge beter? De West-Vlamingen kennen alvast hun tegenstander.

Club NXT neemt het op zeventien april in Lausanne op tegen SL Benfica. De Portugezen schakelden Internazionale FC uit.

In een mogelijke finale wacht Real Madrid of PSG



De andere halve finale wordt een strijd tussen Real Madrid en PSG. Club NXT weet wat te doen om Belgische voetbalgeschiedenis te schrijven.