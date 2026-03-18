Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

Sieben Dewaele staat op het punt om terug te keren naar het hoogste niveau. De 26-jarige middenvelder promoveerde met SK Beveren naar de Jupiler Pro League en hoopt dat binnenkort te verzilveren met een nieuw contract.

De carrière van Dewaele kende al heel wat omzwervingen. Hij ruilde op jonge leeftijd Club Brugge in voor RSC Anderlecht, waar hij zijn profdebuut maakte onder Vincent Kompany. Daarna volgden buitenlandse avonturen en een passage bij KV Oostende, waar hij in 2023 degradeerde.

Die degradatie was een dieptepunt, maar bij Beveren kende hij een wederopstanding. Sportief directeur Bob Peeters zag het meteen in hem zitten: “Sieben is iemand die perfect past bij de cultuur en identiteit van SK Beveren.”

De middenvelder loste die verwachtingen ook in. Hij groeide uit tot een sleutelspeler in een uitzonderlijk seizoen. “Het was een uniek jaar met een fantastische afloop. Promotie, titel en ongeslagen blijven, dat maak je misschien maar één keer mee”, blikte Dewaele terug in KVW.

Volgens hem ligt het succes bij de groep. “We zijn een hechte ploeg. Iedereen gaat door het vuur voor elkaar, ook de invallers. Dat is ons grootste wapen geweest dit seizoen.”



Dewaele wil die lijn nu doortrekken op het hoogste niveau. “Ik droom ervan om mij opnieuw te tonen in de Jupiler Pro League”, klinkt het ambitieus. “Ik voel me hier geweldig en we zullen binnenkort samenzitten over een nieuw contract. SK Beveren is echt een warme familieclub.”

