Anderlecht wacht niét op nieuwe TD: Brusselaars hebben eerste zomertransfer al beet
Foto: © photonews
RSC Anderlecht is nog steeds op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Al is de eerste zomertransfer ondertussen zo goed als een feit.
RSC Anderlecht laat zich niet opjagen in de zoektocht naar een opvolger voor Olivier Renard. Er circuleren vijf namen als kandidaat-TD bij paars-wit. Het blijft echter wachten op witte rook.
Nochtans ligt er héél véél werk op de plank voor de nieuwe technisch directeur. Er zijn de contractverlengingen van Thorgan Hazard, Nathan De Cat en Colin Coosemans die aandacht vragen. Daarnaast moet de kern voor volgend seizoen samengesteld worden.
RSC Anderlecht licht aankoopoptie
Eén dossier heeft ondertussen duidelijkheid gekregen. Volgens onze informatie heeft Anderlecht ondertussen beslist dat de aankoopoptie op Moussa Diarra zal gelicht worden.
De 25-jarige Malinees is dan wel niet de meest verfijnde voetballer, maar hij brengt leiderschap én grinta in de kleedkamer. Bovendien is de gevraagde twee miljoen euro allesbehalve een bedrag waarover Anderlecht moet twijfelen.
Gesprekken met Moussa Diarra zijn opgestart
De gesprekken met Diarra zijn ondertussen opgestart. Ook de Malinees is gelukkig in Brussel en wil graag blijven. Al zal het wellicht wél wachten zijn op de komst van de nieuwe TD vooraleer er witte rook uit de schouw van het Lotto Park zal komen.
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief