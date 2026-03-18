📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet
Dick Advocaat kan het voetbalwereldje nog niet achter zich laten. Op zijn 78ste gaat hij tot het einde van het seizoen aan de slag in de staf van Feyenoord.

Advocaat in staf van Feyenoord

Feyenoord dropt het nieuws op zijn officiële kanalen. “Dick Advocaat gaat tot en met het einde van het seizoen een adviserende rol spelen richting de staf van Feyenoord”, klinkt het.

Tien jaar geleden nam hij die functie bij de club al eens waar. Nu zal hij hoofdtrainer Robin van Persie de komende periode met raad en daad bijstaan, zo klinkt het nog.

“Ik wil Feyenoord, en Robin van Persie in het bijzonder, graag helpen om dit seizoen goed af te sluiten”, vertelt Advocaat op de website van de club in een mededeling.

Wederzijdse steun

“Ik ken Robin al bijna twintig jaar, en onze band is altijd goed geweest. Toen ik hier trainer was, heeft hij als voormalig topspits zijn kennis willen delen met de aanvallers die we bij Feyenoord hadden rondlopen. En nu kan ik hem op mijn beurt steunen. Dat doe ik graag”, aldus Advocaat.

Volgens directeur Dennis te Kloese werd de laatste dagen gezocht hoe het team en de staf de nodige hulp konden krijgen. “De eerste keer dat ik bij Robin de naam van Dick Advocaat liet vallen, reageerde hij direct zeer enthousiast”, klinkt het. Advocaat gaat vandaag al aan de slag bij Feyenoord.

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

11:40
De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

11:20
Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

10:45
KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

10:38
Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

10:15
Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

10:00
STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

09:45
3
"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

09:30
3
OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

09:15
Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

09:00
1
Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

08:40
2
Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

08:20
Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

08:00
Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

07:40
7
Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

07:20
1
Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht

Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht

07:00
1
Heel wat spelers bedreigd: de puzzel van de schorsingen in de Pro League

Heel wat spelers bedreigd: de puzzel van de schorsingen in de Pro League

06:30
BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau

BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau

23:12
28
Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit - deze teams door naar kwartfinales CL

Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit - deze teams door naar kwartfinales CL

23:00
7
En plots gaat het snel: 'Premier League komt aankloppen in Mechelen'

En plots gaat het snel: 'Premier League komt aankloppen in Mechelen'

22:30
3
Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

22:00
Dender trekt één cruciale les uit de bemoedigende nederlaag tegen Union

Dender trekt één cruciale les uit de bemoedigende nederlaag tegen Union

21:50
De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

21:40
Sporting Lissabon eindigt het sprookje van Bodo/Glimt met ongeziene vijfklapper

Sporting Lissabon eindigt het sprookje van Bodo/Glimt met ongeziene vijfklapper

21:20
2
Kiest RSC Anderlecht voor Jari De Busser? 'Deze naam van grote club ligt op tafel'

Kiest RSC Anderlecht voor Jari De Busser? 'Deze naam van grote club ligt op tafel'

20:55
Beveren-coach Marink Reedijk verklaart risicovolle move tegen Club NXT

Beveren-coach Marink Reedijk verklaart risicovolle move tegen Club NXT

20:50
Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar" Analyse

Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar"

20:40
6
'PSG wil Monaco en Stuttgart aftroeven voor JPL-smaakmaker'

'PSG wil Monaco en Stuttgart aftroeven voor JPL-smaakmaker'

20:20
2
Filip Joos komt met vurige wens voor twee Belgische ploegen: "Het is afgeleefd, het is betonrot"

Filip Joos komt met vurige wens voor twee Belgische ploegen: "Het is afgeleefd, het is betonrot"

20:00
3
STVV doodeerlijk na verloren derby: "Iedereen weet dat we het dáár moeilijk mee hebben"

STVV doodeerlijk na verloren derby: "Iedereen weet dat we het dáár moeilijk mee hebben"

19:50
DONE DEAL: RSC Anderlecht houdt buitenlandse topclubs af en slaat stevige slag

DONE DEAL: RSC Anderlecht houdt buitenlandse topclubs af en slaat stevige slag

19:40
2
Rode Duivels weten alvast aan wie ze zich mogen verwachten

Rode Duivels weten alvast aan wie ze zich mogen verwachten

19:20
1
Moet Davy Roef mee naar het WK?

Moet Davy Roef mee naar het WK?

19:00
Absolute sterkhouder van Lommel heeft een belangrijke boodschap voor de fans

Absolute sterkhouder van Lommel heeft een belangrijke boodschap voor de fans

18:50
2
Een jaar geleden nog zonder contract: nu hopen ze in Mechelen stiekem op absolute recordtransfer

Een jaar geleden nog zonder contract: nu hopen ze in Mechelen stiekem op absolute recordtransfer

18:40
1
PRIMEUR: Standard of KAA Gent? Derde hond lijkt met JPL-revelatie aan de haal te gaan

PRIMEUR: Standard of KAA Gent? Derde hond lijkt met JPL-revelatie aan de haal te gaan

 Speeldag 28
Heracles Heracles 20/03 Excelsior Excelsior
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 21/03 FC Twente FC Twente
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 21/03 FC Volendam FC Volendam
Zwolle Zwolle 21/03 NAC NAC
NEC NEC 22/03 Heerenveen Heerenveen
Feyenoord Feyenoord 22/03 Ajax Ajax
Utrecht Utrecht 22/03 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
FC Groningen FC Groningen 22/03 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Telstar Telstar 22/03 PSV PSV

