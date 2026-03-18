📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

Dick Advocaat kan het voetbalwereldje nog niet achter zich laten. Op zijn 78ste gaat hij tot het einde van het seizoen aan de slag in de staf van Feyenoord.

Feyenoord dropt het nieuws op zijn officiële kanalen. “Dick Advocaat gaat tot en met het einde van het seizoen een adviserende rol spelen richting de staf van Feyenoord”, klinkt het.

Tien jaar geleden nam hij die functie bij de club al eens waar. Nu zal hij hoofdtrainer Robin van Persie de komende periode met raad en daad bijstaan, zo klinkt het nog.

“Ik wil Feyenoord, en Robin van Persie in het bijzonder, graag helpen om dit seizoen goed af te sluiten”, vertelt Advocaat op de website van de club in een mededeling.

Wederzijdse steun

“Ik ken Robin al bijna twintig jaar, en onze band is altijd goed geweest. Toen ik hier trainer was, heeft hij als voormalig topspits zijn kennis willen delen met de aanvallers die we bij Feyenoord hadden rondlopen. En nu kan ik hem op mijn beurt steunen. Dat doe ik graag”, aldus Advocaat.

Volgens directeur Dennis te Kloese werd de laatste dagen gezocht hoe het team en de staf de nodige hulp konden krijgen. “De eerste keer dat ik bij Robin de naam van Dick Advocaat liet vallen, reageerde hij direct zeer enthousiast”, klinkt het. Advocaat gaat vandaag al aan de slag bij Feyenoord.



