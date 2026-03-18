KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

KRC Genk moet het zondag zonder zijn fans stellen. De verplaatsing naar La Louvière wordt geboycot door het lage aantal beschikbare tickets.

Geen Genkfans in La Louvière

De belangen voor KRC Genk zijn bijzonder groot op de slotspeeldag, maar toch zullen de mannen van trainer Nicky Hayen zonder de steun van hun eigen fans moeten doen in La Louvière.

Net als dat het geval was in Westerlo is Genk ontevreden over het lage aantal tickets dat er maar beschikbaar is voor Genkfans. De Limburgers zijn trouwens niet de enige club die een boycot deed dit seizoen.

Voor een goed doel

De beslissing werd overigens al genomen voor duidelijk werd dat de slotwedstrijd op La Louvière van groot belang zou zijn voor de club, zo laten de fans weten in een communiqué.

“We begrijpen het belang van deze wedstrijd, maar soms is een signaal nodig”, klinkt het daar. De club zelf heeft gezorgd voor een alternatief voor de fans.



Voor Tribune zuid zal een groot scherm geplaatst worden. Fans kunnen de wedstrijd bijwonen voor een tarief van 2,5 euro, een bedrag dat volledig naar de KRC Foundation gaat.