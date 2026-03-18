Saelemaekers twijfelt geen seconde bij de vraag wie de beste was waarmee hij samenspeelde: "Mamma mia!"

Alexis Saelemaekers kreeg via DAZN de vraag wie de beste speler is met wie hij ooit samen speelde. De Rode Duivel twijfelde niet en verwees meteen naar een naam die hem al van jongs af inspireerde.

“Mamma mia. Ik zou zeggen Eden Hazard. Hij was een voorbeeld toen ik een kind was”, klonk het enthousiast. Voor Saelemaekers blijft Hazard een absolute referentie in het internationale voetbal.

Wat hem vooral is bijgebleven, is niet alleen het talent van de voormalige Belgische ster, maar ook zijn persoonlijkheid. “Wat me het meest trof, is zijn nederigheid”, vertelde hij. Die eigenschap maakte volgens hem evenveel indruk als de technische kwaliteiten.

Saelemaekers ziet een gelijkaardige mentaliteit bij zijn huidige ploegmaat bij AC Milan, Luka Modrić. “Het deed me denken aan Modrić. Dezelfde nederigheid. Ze hebben alles gewonnen, maar blijven met de voeten op de grond.”

Eden Hazard hetzelfde als Luka Modric

Over Modrić is hij bijzonder lovend. “Hij groet bijvoorbeeld iedereen in Milanello. Hij voelt zich niet superieur. Kok, materiaalman, om het even wie.” Volgens Saelemaekers onderscheidt dat gedrag echte kampioenen van de rest.

“Een kampioen zo zien, is ongelooflijk”, besluit hij. Voor de winger zijn zowel Hazard als Modrić het bewijs dat groot talent en bescheidenheid perfect samen kunnen gaan.



