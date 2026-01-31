Pieter Gerkens is niet mals voor Cercle Brugge na afgang tegen Antwerp

Na 8 op 12 staat Cercle Brugge weer met de voeten op de grond. Het ging thuis tegen Antwerp pijnlijk onderuit met 0-4 na een snelle rode kaart voor Warleson.

Cercle Brugge was sinds 21 december ongeslagen, maar tegen Antwerp liep er veel mis. Warleson pakte rood na 9 minuten, Ravych maakte net voor de rust een penaltyfout en na de rust slikte Cercle ook snel twee doelpunten.

Gerkens zag Cercle het te makkelijk weggeven tegen Antwerp

"Die rode kaart heeft natuurlijk veel veranderd", zei Pieter Gerkens achteraf. "Tot dan zaten we best goed in de wedstrijd en hadden we ook kansen. Maar daarna zakken we gewoon helemaal in elkaar en geven we de wedstrijd gewoon cadeau."

"Het eerste doelpunt was goed uitgespeeld van hen, maar over alle andere doelpunten valt er wel iets te zeggen. We geven het zelf te gemakkelijk weg en dan weet je dat het een moeilijke wedstrijd wordt. In de situatie waar we inzitten kunnen we dit allemaal missen."

Cercle slikt snelle tegendoelpunten in tweede helft

Dat Cercle net voor de rust de 0-2 slikte, hielp ook niet. Daardoor moest het voor de aanval kiezen in de tweede helft, maar slikte het na vier minuten al de 0-3. "We moesten iets aanvallender spelen en dan is het heel jammer dat je op die manier die derde en vierde goal weggeeft."

Lees ook... 🎥 Antwerp wint ruim van Cercle Brugge: Oosting over twee zaken heel tevreden›

"Deze nederlaag kwam zeker onverwacht. Wij zaten in een goede flow, Antwerp niet. We hadden gehoopt om ons elan door te trekken, om dan deze prestatie te leveren vandaag is gewoon onacceptabel", besloot Gerkens toch kritisch.