Datum: 01/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23
Hekkensluiter Dender krijgt niet wat het verdient tegen ondermaats KRC Genk
Hekkensluiter Dender krijgt niet wat het verdient tegen ondermaats KRC Genk
Foto: © photonews

KRC Genk leek in Denderleeuw op weg naar een rustige namiddag na een vroege 0-2-voorsprong, maar maakte het zichzelf onnodig moeilijk. Dender vocht zich knap terug in de wedstrijd en zette de Limburgers stevig onder druk. Uiteindelijk werd het 1-2.

KRC Genk nam het zondagnamiddag op tegen FCV Dender. Nicky Hayen koos voor Medina, Bibout en Ito vooraan. Kayembe startte op linksachter terwijl Karetsas én Heymans titularis waren naast Heynen. Bij Dender noteerden we geen wijzigingen.

Blitzstart zet Genk op rozen

Na drie minuten spelen kwamen de bezoekers al op voorsprong in Denderleeuw. Genk verraste met prachtig combinatiewerk van Bibout, Karetsas en Ito, waarop Heymans proper afwerkte. Het was een indrukwekkend doelpunt, bij Dender stond iedereen aan de grond genageld.

Nog eens vier minuten later was het weer prijs voor de Limburgers. Karetsas gaf de bal na een corner heerlijk voor doel, waar Heymans stond te wachten. De aanvallende middenvelder kopte netjes binnen voor zijn tweede doelpunt van de namiddag.

Dender stak de kop weer boven water na een compleet mislukte start en kreeg meteen een enorme kopkans met Nsimba, al knikte hij het leer onbegrijpelijk naast doel. De thuisploeg kwam meer en meer in de wedstrijd maar bleef met de kansen morsen. Genk kwam een aantal keren écht goed weg voor de rust.

Kantelpunt na de pauze

Na de pauze knalde Karetsas meteen uit de paal, maar de Limburgers lieten hun derde doelpunt opnieuw liggen. Nsimba profiteerde na een corner en scoorde de verdiende aansluitingstreffer. De bezoekers zullen spijt hebben gehad van het feit dat ze na hun tweede doelpunt een versnelling lager schakelden.

Na de blitzstart ging het vooral bergaf voor Genk. Dender was het grootste deel van de wedstrijd de gevaarlijkste ploeg. Het is bijna niet te begrijpen hoe het na zo'n goede start nog zo moeilijk kon worden voor de Limburgers.

Pompen of verzuipen tot het einde voor Genk

De Kadavers gingen nog vol voor een slotoffensief. Hoe verder de tweede helft vorderde, hoe minder Genk voorkwam in het stuk. Het was pompen of verzuipen, maar uiteindelijk hielden de Limburgers stand. Dat de voorsprong werd vastgehouden zal deugd doen voor de groep, maar het zal toch nog een pak beter moeten de komende weken om een kans op PO1 te behouden.

Dankzij deze nipte zege springt Genk over Westerlo in het klassement naar de tiende plaats. Het telt momenteel 29 punten. Dender blijft helemaal onderaan de stand bengelen met 17 punten. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier   90' 5.7 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Goncalves Bryan 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 55/69 (79.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/12 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/16 (37.5%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Cools Kobe   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 31/43 (72.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Marijnissen Luc 82' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Mbamba Noah 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Sambu Marsoni 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm 71' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 38/44 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 45/49 (91.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Kvet Roman 89' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 43/50 (86%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Toshevski David 45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Nsimba Bruny  90' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/24 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/6
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Fortin Louis 0'  
De Kerf Bo 0'  
Dion Moïse Sahi 19' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
Meer statistieken
Rodes Nathan   1' 5.8  
Meer statistieken
Acquah Desmond 0'  
Jahanbakhsh Alireza   45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
De Fougerolles Luc 45' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 18/28 (64.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Moutha-Sebtaoui Nail 0'  
Berte Mohamed 8' 6.8  
Meer statistieken
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 8.0 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/20 (30%)
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 61/66 (92.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 45/52 (86.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 67/76 (88.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Heymans Daan ⚽ ⚽ 83' 9.1 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 27/35 (77.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos A 65' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Ito Junya A 65' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 84' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Medina Yaimar 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 32/48 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/9 (0%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 0'  
Oh Hyun-Gyu   6' 6.3  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sor Yira Collins 12' 6.1 -
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 25' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 7' 6.4  
Meer statistieken
Nkuba Ken 0'  
Mirisola Robin 0'  
Ndenge Kongolo Josue 13' 6.7 -
Meer statistieken
Herbeleef FCV Dender EH - KRC Genk
Hekkensluiter Dender krijgt niet wat het verdient tegen ondermaats KRC Genk

Hekkensluiter Dender krijgt niet wat het verdient tegen ondermaats KRC Genk

17:56

KRC Genk leek in Denderleeuw op weg naar een rustige namiddag na een vroege 0-2-voorsprong, maar maakte het zichzelf onnodig moeilijk. Dender vocht zich knap terug in de we...

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved