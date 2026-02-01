Hekkensluiter Dender krijgt niet wat het verdient tegen ondermaats KRC Genk

KRC Genk leek in Denderleeuw op weg naar een rustige namiddag na een vroege 0-2-voorsprong, maar maakte het zichzelf onnodig moeilijk. Dender vocht zich knap terug in de wedstrijd en zette de Limburgers stevig onder druk. Uiteindelijk werd het 1-2.

KRC Genk nam het zondagnamiddag op tegen FCV Dender. Nicky Hayen koos voor Medina, Bibout en Ito vooraan. Kayembe startte op linksachter terwijl Karetsas én Heymans titularis waren naast Heynen. Bij Dender noteerden we geen wijzigingen.

Blitzstart zet Genk op rozen

Na drie minuten spelen kwamen de bezoekers al op voorsprong in Denderleeuw. Genk verraste met prachtig combinatiewerk van Bibout, Karetsas en Ito, waarop Heymans proper afwerkte. Het was een indrukwekkend doelpunt, bij Dender stond iedereen aan de grond genageld.

Nog eens vier minuten later was het weer prijs voor de Limburgers. Karetsas gaf de bal na een corner heerlijk voor doel, waar Heymans stond te wachten. De aanvallende middenvelder kopte netjes binnen voor zijn tweede doelpunt van de namiddag.

Dender stak de kop weer boven water na een compleet mislukte start en kreeg meteen een enorme kopkans met Nsimba, al knikte hij het leer onbegrijpelijk naast doel. De thuisploeg kwam meer en meer in de wedstrijd maar bleef met de kansen morsen. Genk kwam een aantal keren écht goed weg voor de rust.

Kantelpunt na de pauze

Na de pauze knalde Karetsas meteen uit de paal, maar de Limburgers lieten hun derde doelpunt opnieuw liggen. Nsimba profiteerde na een corner en scoorde de verdiende aansluitingstreffer. De bezoekers zullen spijt hebben gehad van het feit dat ze na hun tweede doelpunt een versnelling lager schakelden.





Na de blitzstart ging het vooral bergaf voor Genk. Dender was het grootste deel van de wedstrijd de gevaarlijkste ploeg. Het is bijna niet te begrijpen hoe het na zo'n goede start nog zo moeilijk kon worden voor de Limburgers.

Pompen of verzuipen tot het einde voor Genk

De Kadavers gingen nog vol voor een slotoffensief. Hoe verder de tweede helft vorderde, hoe minder Genk voorkwam in het stuk. Het was pompen of verzuipen, maar uiteindelijk hielden de Limburgers stand. Dat de voorsprong werd vastgehouden zal deugd doen voor de groep, maar het zal toch nog een pak beter moeten de komende weken om een kans op PO1 te behouden.

Dankzij deze nipte zege springt Genk over Westerlo in het klassement naar de tiende plaats. Het telt momenteel 29 punten. Dender blijft helemaal onderaan de stand bengelen met 17 punten.