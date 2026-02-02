KRC Genk boekt eerste competitiezege onder Nicky Hayen: dit heeft de coach te zeggen

Racing Genk pakte zondag zijn eerste competitiezeg onder Nicky Hayen, maar eenvoudig ging het allerminst. Na een blitzstart tegen hekkensluiter Dender werd het nog bibberen tot het laatste fluitsignaal.

Racing Genk heeft zondagnamiddag zijn eerste competitieoverwinning onder coach Nicky Hayen geboekt tegen FCV Dender. Het was eentje die bijzonder veel moeite kostte tegen de hekkensluiter. Na nog geen acht minuten spelen was het 0-2.

Hayen zette Ito vooraan als tweede spits. "Het was de bedoeling om de vrije ruimtes aan te vallen en tegelijkertijd te voorkomen dat Dender met voorzetten hun gestalte in de spits zou kunnen uitbuiten", zegt de trainer volgens Het Belang van Limburg.

Hayen hield vast aan zijn plan

"Dat lukte goed, we kwamen geweldig uit de kleedkamer. Maar na die vroege 0-2 ging Dender op een andere manier druk zetten. In plaats van mee te veranderen, bleven wij hetzelfde doen. Zo dwongen zij te veel kansen af."

De Limburgers leken een versnelling lager te schakelen, waardoor Dender de gevaarlijkste ploeg werd. Het was een bewuste keuze van Hayen om zijn veldbezetting niet aan te passen. "Uit ervaring weet ik dat spelers het dan vaak helemaal niet meer weten."



"Vlak na rust lieten we de kansen op de 0-3 liggen en werd het dus spannend na de 1-2. We zakten te ver terug. We wisten dat op een heel moeilijk veld en tegen een lastige tegenstrever mentaliteit en strijd voorop zouden staan", besluit Hayen, die "tot de laatste seconde zal knokken voor play-off 1."