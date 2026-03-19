Kos Karetsas is duidelijk over zijn toekomst, Genk plakt officieel prijskaartje op hem

Konstantinos Karetsas straalt rust en zelfvertrouwen uit in aanloop naar de Europese clash van KRC Genk tegen SC Freiburg. Het 18-jarige toptalent wil in de Europa League geschiedenis schrijven met zijn club. "Ik probeer gewoon mijn best te doen voor mijn ploeg. De rest komt vanzelf."

Intussen groeit de interesse van Europese topclubs met de dag. Namen als Bayern München, Borussia Dortmund, Chelsea FC, Paris Saint-Germain en Real Madrid duiken voortdurend op. Toch blijft Karetsas opvallend nuchter onder alle speculaties. “Ik lees dat allemaal niet graag. Ik ben er ook niet benieuwd naar", klinkt het in HLN.

Zijn prestaties in Europa versterken alleen maar zijn reputatie. Met twee goals en vier assists in tien wedstrijden bewijst hij zijn waarde op het internationale toneel. “In Europa krijg ik meer ruimte. In België staan er vaak twee of drie man op mij en moet ik meer nadenken. Dus ja, ik speel liever in Europa.”

Genk wil 45 miljoen euro voor Kos Karetsas

Genk plakte inmiddels een prijskaartje van zo’n 45 miljoen euro op zijn goudhaantje, waarmee hij een van de duurste spelers uit de Belgische competitie ooit kan worden. Maar zelf ligt Karetsas daar niet wakker van. “Dat is hoe de markt werkt, zeker? Voor mij verandert dat niets.”

De middenvelder wil zich vooral blijven ontwikkelen en zijn leven zo normaal mogelijk houden. “Laat mij me focussen op mijn job op het veld. Zolang ik mezelf blijf verbeteren en blijf presteren, is alles goed. De rest bestaat alleen virtueel.”

Lees ook... Het startschot is gegeven: 'Deze topclub brengt eerste formeel bod binnen bij KRC Genk voor Konstantinos Karetsas'›

Een toptransfer lijkt onvermijdelijk, maar volgens Karetsas heeft dat geen haast. Eerst wil hij schitteren met Genk in Europa en misschien wel doorstoten naar de kwartfinales.