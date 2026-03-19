Manuel Gonzalez
Kos Karetsas is duidelijk over zijn toekomst, Genk plakt officieel prijskaartje op hem
Konstantinos Karetsas straalt rust en zelfvertrouwen uit in aanloop naar de Europese clash van KRC Genk tegen SC Freiburg. Het 18-jarige toptalent wil in de Europa League geschiedenis schrijven met zijn club. "Ik probeer gewoon mijn best te doen voor mijn ploeg. De rest komt vanzelf."

Intussen groeit de interesse van Europese topclubs met de dag. Namen als Bayern München, Borussia Dortmund, Chelsea FC, Paris Saint-Germain en Real Madrid duiken voortdurend op. Toch blijft Karetsas opvallend nuchter onder alle speculaties. “Ik lees dat allemaal niet graag. Ik ben er ook niet benieuwd naar", klinkt het in HLN.

Zijn prestaties in Europa versterken alleen maar zijn reputatie. Met twee goals en vier assists in tien wedstrijden bewijst hij zijn waarde op het internationale toneel. “In Europa krijg ik meer ruimte. In België staan er vaak twee of drie man op mij en moet ik meer nadenken. Dus ja, ik speel liever in Europa.”

Genk wil 45 miljoen euro voor Kos Karetsas

Genk plakte inmiddels een prijskaartje van zo’n 45 miljoen euro op zijn goudhaantje, waarmee hij een van de duurste spelers uit de Belgische competitie ooit kan worden. Maar zelf ligt Karetsas daar niet wakker van. “Dat is hoe de markt werkt, zeker? Voor mij verandert dat niets.”

De middenvelder wil zich vooral blijven ontwikkelen en zijn leven zo normaal mogelijk houden. “Laat mij me focussen op mijn job op het veld. Zolang ik mezelf blijf verbeteren en blijf presteren, is alles goed. De rest bestaat alleen virtueel.”

Een toptransfer lijkt onvermijdelijk, maar volgens Karetsas heeft dat geen haast. Eerst wil hij schitteren met Genk in Europa en misschien wel doorstoten naar de kwartfinales. 

Vincent Kompany zet de toon voor absoluut topduel tegen Real Madrid

Het startschot is gegeven: 'Deze topclub brengt eerste formeel bod binnen bij KRC Genk voor Konstantinos Karetsas'

Barcelona wil niet één, maar twee keer komen shoppen bij Club Brugge: succes heeft ook keerzijde

Mats Rits zondag gewoon in de basis bij Anderlecht? Jérémy Taravel heeft problemen

Ongelooflijk! Nu laat voormalig CEO RWDM failliet verklaren

Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen

Stef Wils reageert voor de eerste keer op ontslag bij Antwerp: "Ik was kwaad"

📷 Niet voor gevoelige kijkers! Noa Lang wordt in shock weggevoerd na gruwelijke handblessure

Is een transfer dichtbij? 'Manchester City bepaalt vraagprijs voor Doku, Atlético Madrid is bereid te betalen'

Met dit 'gekke' idee voor standaardsituaties kwam Brian Riemer aandraven als coach van RSC Anderlecht

Dit zijn de kwartfinales in de Champions League: Spaans onderonsje én absolute kraker tussen Real Madrid en Bayern München

Anderlecht wacht niét op nieuwe TD: Brusselaars hebben eerste zomertransfer al beet

Italië, Engeland, Duitsland of... België? Nicolo Tresoldi moet zijn keuze maken

Verlengen of... vertrekken bij KV Mechelen? Benito Raman spreekt over toekomstplannen

'Real Madrid betaalt 160 miljoen euro (!) en berooft Vincent Kompany en Bayern München van absolute sterkhouder'

KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen

'Domenico Tedesco gooit reddingsboei en wil Loïs Openda nieuwe kans geven na flop in Turijn'

Niet toegelaten in kleedkamer van Arsenal én loon van (amper) vierhonderd euro per week: Max Dowman is de jongste doelpuntenmaker ooit in de Premier League

'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League'

Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken'

Een nieuwe kans voor Wout Faes bij de Rode Duivels? "Rudi Garcia heeft me de reden gegeven"

Wordt dit de grote verrassing in de selectie van de Rudi Garcia? Twijfelende speler met dubbele nationaliteit

Alle matchen op hetzelfde moment in de JPL zondag, maar... bondscoach Rudi Garcia zit bij de Franse tv

Saelemaekers twijfelt geen seconde bij de vraag wie de beste was waarmee hij samenspeelde: "Mamma mia!"

KAA Gent denkt al aan volgend seizoen en heeft middenvelder op het oog

Bij KV Mechelen steken ze nog een pluim op de hoed van Vanderbiest: "Hij heeft niet één keer gevloekt"

Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger"

Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

🎥 Schitterend! Kevin De Bruyne laat de droom van Special Olympics-atleet uitkomenf

Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

Panathinaikos Panathinaikos 1-0 Real Betis Real Betis
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 FC Porto FC Porto
Bologna Bologna 1-1 AS Roma AS Roma
Lille OSC Lille OSC 0-1 Aston Villa Aston Villa
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Lyon Lyon
KRC Genk KRC Genk 1-0 Freiburg Freiburg
Ferencváros Ferencváros 2-0 Braga Braga
Braga Braga 4-0 Ferencváros Ferencváros
Freiburg Freiburg 18:45 KRC Genk KRC Genk
FC Midtjylland FC Midtjylland 18:45 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lyon Lyon 18:45 Celta De Vigo Celta De Vigo
FC Porto FC Porto 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Aston Villa Aston Villa 21:00 Lille OSC Lille OSC
AS Roma AS Roma 21:00 Bologna Bologna
Real Betis Real Betis 21:00 Panathinaikos Panathinaikos

