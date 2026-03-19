Datum: 19/03/2026 18:45
Competitie: Europa League
Speeldag: 1/16 Finales
Stadion: Badenovastadion
Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op
Manuel Gonzalez
Ook het Europees avontuur van Genk zit erop. De Limburgers kwamen in de eerste helft op een 2-0-achterstand, maar knokten zich terug via Smets. Maar van het defensief geklungel begin tweede helft herstelden ze niet meer. Freiburg liep al heel snel uit naar 4-1...

Racing Genk begon met een bonus aan de terugmatch op bezoek bij Freiburg, maar zag die al voor rust helemaal verdwijnen. Na een 1-0-zege in de heenwedstrijd kwamen de Limburgers al snel onder druk te staan in het Europa-Park Stadion.

Duitsers overrompelen Genk in eerste halfuur

De wedstrijd begon nochtans rustig, met weinig doelgevaar in de openingsfase. Genk hield het spel onder controle en verdedigde compact, terwijl Freiburg vooral via stilstaande fases dreiging probeerde te creëren. Grote kansen bleven aanvankelijk uit.

Na twintig minuten kantelde de partij echter volledig. Matthias Ginter kopte de 1-0 tegen de netten, via de paal, en daarmee was de Genkse voorsprong uit de heenmatch meteen uitgewist. Freiburg duwde door en profiteerde van een moment van onoplettendheid bij de bezoekers.

Amper vijf minuten later werd het 2-0 via Igor Matanovic, die een voorzet van Ginter voorbij doelman Lawal duwde. Smets was iets te veel blijven hangen en hief zo de buitenspelval op. Genk leek even aangeslagen en stond plots met de rug tegen de muur in Duitsland.

Toch toonden de Limburgers veerkracht. Ze reageerden vrijwel meteen via een kopbal van Bibout, die knap werd gered door Atubolu. Genk bleef nadien zoeken naar openingen, met onder meer een gevaarlijke voorzet van Nkuba en een poging van diezelfde Nkuba die over ging.

Karetsas weeral met de assist, Smets met zijn eerste goal voor Genk

Vlak voor rust volgde de verdiende aansluitingstreffer. Een knal van Karetsas spatte uiteen op de paal, waarna Karetsas de bal terugkreeg en voorzette op Matte Smets die de bal in doel duwde: 2-1. Een belangrijk doelpunt dat de spanning volledig terugbracht. Voor Smets was het zijn eerste goal voor Genk.

Na rust leek Genk nochtans met goede intenties uit de kleedkamer te komen. Toch ging het kort daarna helemaal mis voor de bezoekers. In de 53e minuut leverde Smets een zwakke terugspeelbal af op Lawal, die bovendien slecht gepositioneerd stond en niet ingreep. Vincenzo Grifo profiteerde optimaal en schoof de bal eenvoudig in doel: 3-1.

Genks geklungel

Die klap kwam Genk niet meer te boven, en amper vier minuten later volgde een nieuwe opdoffer. Nkuba werd afgeblokt, waarna Freiburg razendsnel omschakelde. Suzuki zette de aanval op en vond Manzambi, die op zijn beurt opnieuw Suzuki bereikte. Die werd compleet uit het oog verloren - ondanks dat er vier verdedigers terug waren - en werkte koel af onder Lawal: 4-1.

In een tijdspanne van nauwelijks een kwartier gaf Genk zo de wedstrijd volledig uit handen, met individuele fouten die zwaar werden afgestraft. Freiburg profiteerde optimaal van het geklungel achterin en sloeg ongenadig toe.

Genk kwam niet meer aan kansen en tien minuten voor tijd maakte Freiburg het helemaal af op de counter. Kapitein Eggestein duwde de 5-1 binnen.
 

Opstellingen

Freiburg Freiburg
Atubolu Noah 90' 6.28 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/34 (26.5%)
Meer statistieken
Treu Philipp 83' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Suzuki YuitoA 90' 8.9 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ogbus Bruno Ifechukwu 90' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 39/42 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Matanovic Igor  72' 7.93 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Manzambi Johan A   81' 6.66 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Makengo Jordy 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Grifo VincenzoA   72' 7.88 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Ginter MatthiasA 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 42/49 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Eggestein Maximilian 90' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Beste Jan-Niklas   71' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Lienhart Philipp 9' 6.99  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Jung Anthony 0'  
Osterhage Patrick 18' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
Meer statistieken
Scherhant Derry 18' 6.87 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Höler Lucas   19' 6.07 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Kübler Lukas 7' 6.37  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Müller Florian 0'  
Irié Cyriaque 0'  
Huth Jannik 0'  
Philipp Maximilian 0'  
Höfler Nicolas 0'  
Günter Christian 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 5.57 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Nkuba Ken 90' 5.99 -
  • Nauwkeurige passes: 42/46 (91.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.48 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 64/74 (86.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 90' 5.93 -
  • Nauwkeurige passes: 63/66 (95.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 69' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory   69' 5.99 -
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 36/40 (90%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos A 90' 6.56 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 43/51 (84.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Heymans Daan   83' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Adedeji-Sternberg Noah 45' 5.72 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 69' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Sadick Aliu Mujaid 0'  
Steuckers Jarne 0'  
Ito Junya 21' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sor Yira Collins 45' 6.54 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Medina Yaimar 21' 5.62 -
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 7' 5.84  
Meer statistieken
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 21' 6.45 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Yokoyama Ayumu 0'  
Palacios Adrian 0'  
Erabi Jusef 0'  
Herbeleef Freiburg - KRC Genk

Vooraf

LIVE: Genk speelt vanavond voor... alles: seizoen Limburgers kan de extra glans gebruiken

11:15

Genk speelt donderdag in Freiburg voor de kwalificatie. Na de 1-0 in de heenmatch willen de Limburgers de kwartfinales bereiken.

Europa League

 1/16 Finales
Panathinaikos Panathinaikos 1-0 Real Betis Real Betis
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 FC Porto FC Porto
Bologna Bologna 1-1 AS Roma AS Roma
Lille OSC Lille OSC 0-1 Aston Villa Aston Villa
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Lyon Lyon
KRC Genk KRC Genk 1-0 Freiburg Freiburg
Ferencváros Ferencváros 2-0 Braga Braga
Braga Braga 4-0 Ferencváros Ferencváros
Freiburg Freiburg 5-1 KRC Genk KRC Genk
FC Midtjylland FC Midtjylland 1-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lyon Lyon 0-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
FC Porto FC Porto 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Aston Villa Aston Villa 21:00 Lille OSC Lille OSC
AS Roma AS Roma 21:00 Bologna Bologna
Real Betis Real Betis 21:00 Panathinaikos Panathinaikos
