Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

Ook het Europees avontuur van Genk zit erop. De Limburgers kwamen in de eerste helft op een 2-0-achterstand, maar knokten zich terug via Smets. Maar van het defensief geklungel begin tweede helft herstelden ze niet meer. Freiburg liep al heel snel uit naar 4-1...

Racing Genk begon met een bonus aan de terugmatch op bezoek bij Freiburg, maar zag die al voor rust helemaal verdwijnen. Na een 1-0-zege in de heenwedstrijd kwamen de Limburgers al snel onder druk te staan in het Europa-Park Stadion.

Duitsers overrompelen Genk in eerste halfuur

De wedstrijd begon nochtans rustig, met weinig doelgevaar in de openingsfase. Genk hield het spel onder controle en verdedigde compact, terwijl Freiburg vooral via stilstaande fases dreiging probeerde te creëren. Grote kansen bleven aanvankelijk uit.

Na twintig minuten kantelde de partij echter volledig. Matthias Ginter kopte de 1-0 tegen de netten, via de paal, en daarmee was de Genkse voorsprong uit de heenmatch meteen uitgewist. Freiburg duwde door en profiteerde van een moment van onoplettendheid bij de bezoekers.

Amper vijf minuten later werd het 2-0 via Igor Matanovic, die een voorzet van Ginter voorbij doelman Lawal duwde. Smets was iets te veel blijven hangen en hief zo de buitenspelval op. Genk leek even aangeslagen en stond plots met de rug tegen de muur in Duitsland.

Toch toonden de Limburgers veerkracht. Ze reageerden vrijwel meteen via een kopbal van Bibout, die knap werd gered door Atubolu. Genk bleef nadien zoeken naar openingen, met onder meer een gevaarlijke voorzet van Nkuba en een poging van diezelfde Nkuba die over ging.





Karetsas weeral met de assist, Smets met zijn eerste goal voor Genk

Vlak voor rust volgde de verdiende aansluitingstreffer. Een knal van Karetsas spatte uiteen op de paal, waarna Karetsas de bal terugkreeg en voorzette op Matte Smets die de bal in doel duwde: 2-1. Een belangrijk doelpunt dat de spanning volledig terugbracht. Voor Smets was het zijn eerste goal voor Genk.

Na rust leek Genk nochtans met goede intenties uit de kleedkamer te komen. Toch ging het kort daarna helemaal mis voor de bezoekers. In de 53e minuut leverde Smets een zwakke terugspeelbal af op Lawal, die bovendien slecht gepositioneerd stond en niet ingreep. Vincenzo Grifo profiteerde optimaal en schoof de bal eenvoudig in doel: 3-1.

Genks geklungel

Die klap kwam Genk niet meer te boven, en amper vier minuten later volgde een nieuwe opdoffer. Nkuba werd afgeblokt, waarna Freiburg razendsnel omschakelde. Suzuki zette de aanval op en vond Manzambi, die op zijn beurt opnieuw Suzuki bereikte. Die werd compleet uit het oog verloren - ondanks dat er vier verdedigers terug waren - en werkte koel af onder Lawal: 4-1.

In een tijdspanne van nauwelijks een kwartier gaf Genk zo de wedstrijd volledig uit handen, met individuele fouten die zwaar werden afgestraft. Freiburg profiteerde optimaal van het geklungel achterin en sloeg ongenadig toe.

Genk kwam niet meer aan kansen en tien minuten voor tijd maakte Freiburg het helemaal af op de counter. Kapitein Eggestein duwde de 5-1 binnen.

