Vreemde conclusie bij Genk na 5-1-afstraffing

Duidelijk geklopt in Freiburg en uitgeschakeld in de Europa League op de drempel van de kwartfinales, neemt Racing Genk toch het positieve mee. De Limburgers voelden zich niet de mindere van de Duitsers, wat een goed voorteken kan zijn voor het seizoensslot.

Met teleurstelling, en ondanks de zege in de heenwedstrijd, heeft Racing Genk donderdagavond het Europese toneel verlaten na een zware nederlaag in Freiburg, in de achtste finales van de Europa League (5-1). In de mixed zone reageerde een logischerwijs ontgoochelde Daan Heymans aan de microfoon van onze collega's van de RTBF.

"De eerste twintig minuten waren we niet goed genoeg in de duels. We wisten dat Freiburg ons hier onder druk zou zetten. En na 20 minuten stond het al 2-0. Naar het einde van de eerste helft toe hebben we echt goed gespeeld, we maakten de 2-1 en we gingen de rust in met een positief gevoel", aldus de offensieve middenvelder, des te meer teleurgesteld over het verdere verloop.

"Helaas beginnen we de tweede helft zoals de eerste. Na 20 minuten is het 3-1 of 4-1 en ik denk dat er mentaal iets is geknakt. Vergeet niet dat onze Europese campagne lang was, daar mogen we trots op zijn. Maar dat voel je in de benen en in het hoofd. En na zo'n traject, hier komen met een 0-1-voorsprong en na 50 minuten 3-1 achter staan, dat is heel zwaar. We waren mentaal niet sterk genoeg om terug te komen."

Daan Heymans ziet ook positieve punten ondanks de zware nederlaag van Genk

Er blijft zeker wat positiefs voor Genk, zoals het feit dat de score wat geflatteerd lijkt voor Freiburg, dat bijzonder efficiënt was. Hoe dan ook moet Genk zich nu focussen op speeldag 30 in de Pro League, want de Limburgers kunnen in één week tijd alles verliezen.

"Zelfs bij 5-1 hadden we het gevoel dat we ons nog konden plaatsen. Freiburg was heel efficiënt, vooral in de counter waar wij niet klaar genoeg stonden. In de eerste helft hadden we kansen om 2-2 te maken, en in de tweede helft waren we niet sterk genoeg in de duels. De les is dat het mogelijk was en dat we niet minder zijn dan zij, ook al waren ze heel efficiënt", besloot Daan Heymans.