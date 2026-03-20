Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg

Lorenz Lomme
Het Europese verhaal van KRC Genk is geschreven. De Limburgers verloren na de 1-0 thuis met 5-1 in Duitsland. Een fout van Matte Smets luidde de ondergang in van Nicky Hayen en co.

Smets had eerder zelf nochtans voor de belangrijke 2-1 gezorgd. Daarmee lag Genk op koers voor verlengingen, totdat onze jonge landgenoot kort na de pauze jammerlijk in de fout ging.

Een slechte terugspeelbal op Lawal werd een pijnlijke assist voor Grifo: 3-1. Freiburg duwde het gaspedaal nog wat verder in en stuurde Genk uiteindelijk nog naar huis met 5-1.

Fouten horen bij het spelletje

"Iedereen maakt fouten", tekende Sporza een eerste reactie op van Bryan Heynen. "Ik denk dat hij de afgelopen weken op een heel hoog niveau aan het spelen is. Het zou jammer zijn mocht iedereen hem nu met de vinger wijzen."

"Het is uiteraard een fout die op dit niveau wordt afgestraft", voegt Daan Heymans toe. "Ik denk dat we de afgelopen weken nochtans de goede balans hadden gevonden tussen uitvoetballen en de lange bal."

"Het was een mentale opdoffer, maar individuele fouten horen nu eenmaal bij het spelletje", weet hij. "We kunnen niemand iets kwalijk nemen. Ook vooraan werden er kansen gemist - ook door mij."

Een eerbetoon aan Ricardo Sá Pinto? Genk kan dit weekend een record van Standard breken

11:00
Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

23:00
De Camargo heeft met Jong Genk nog belangrijke missie tegen Olympic Charleroi

10:45
Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

20:36
Patrick Goots benoemt enkele spelers in België die Antwerp kan gebruiken volgend seizoen

10:30
Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt

08:40
1
Beerschot verraden? Nainggolan spreekt klare taal over passage bij Antwerp

10:15
Club Brugge moet op zoek naar een alternatief, burgemeester heeft voorstel

10:00
Pro League botst weer frontaal met DAZN: onzekerheid hoe miljoenen moeten verdeeld worden

08:00
3
Truitje van De Bruyne of Nainggolan? Ander item brengt het meest op in veiling Patro Eisden

09:45
Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden"

09:30
1
Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar"

09:15
1
Een heel ander beeld van KV Mechelen-succestrainer Fred Vanderbiest: "Ne man hé, gene pannenkoek"

09:00
Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk

08:20
1
Beerschot in rouw na euthanasie van ex-speler: "Een vriend van het huis"

08:10
2
Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen

07:40
1
Deze ex-speler van KRC Genk is de ideale opvolger van Hans Vanaken

07:20
📷 Dit is het opvallende nieuwe uitshirt van de Rode Duivels

07:00
8
Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

22:00
2
SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

22:30
2
Nieuwe boycot? Lokeren komt met stevig statement richting de eigen fans

21:45
Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

21:40
Op koers voor de Relegation Play-offs, maar: "We zijn een van de leukste ploegen om naar te kijken"

21:28
Sterkhouder van KV Kortrijk heeft zéér mooie boodschap voor de eigen fans

21:00
OH Leuven haalt álles uit de kast voor cruciale clash tegen Antwerp

20:45
2
Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie" Interview

20:40
3
Ex-ploegmaat haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

20:20
Voormalige speler van STVV, Lommel en Lokeren viert bijzondere mijlpaal

20:10
Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

20:00
Horrorblessure van Noa Lang krijgt mogelijk een vervelend staartje

19:40
'Ex-doelman van Club Brugge kan Kasper Schmeichel vervangen bij Celtic'

19:20
Beerschot in een diepe rouw na triest overlijden van ex-speler

19:30
1
DAZN komt met groot nieuws én belofte: "Primeur voor Belgisch voetbal"

19:00
3
Er staan héél veel miljoenen op het spel voor KRC Genk: De Condé spreekt al over de hete zomer

14:20
1
Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

12:40
LIVE: Genk speelt vanavond voor... alles: seizoen Limburgers kan de extra glans gebruiken

19/03

Europa League

 1/16 Finales
Panathinaikos Panathinaikos 1-0 Real Betis Real Betis
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 FC Porto FC Porto
Bologna Bologna 1-1 AS Roma AS Roma
Lille OSC Lille OSC 0-1 Aston Villa Aston Villa
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Lyon Lyon
KRC Genk KRC Genk 1-0 Freiburg Freiburg
Ferencváros Ferencváros 2-0 Braga Braga
Braga Braga 4-0 Ferencváros Ferencváros
Freiburg Freiburg 5-1 KRC Genk KRC Genk
FC Midtjylland FC Midtjylland 1-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lyon Lyon 0-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
FC Porto FC Porto 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Aston Villa Aston Villa 2-0 Lille OSC Lille OSC
AS Roma AS Roma 3-4* Bologna Bologna
Real Betis Real Betis 4-0 Panathinaikos Panathinaikos

Nieuwste reacties

