Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg

Het Europese verhaal van KRC Genk is geschreven. De Limburgers verloren na de 1-0 thuis met 5-1 in Duitsland. Een fout van Matte Smets luidde de ondergang in van Nicky Hayen en co.

Smets had eerder zelf nochtans voor de belangrijke 2-1 gezorgd. Daarmee lag Genk op koers voor verlengingen, totdat onze jonge landgenoot kort na de pauze jammerlijk in de fout ging.

Een slechte terugspeelbal op Lawal werd een pijnlijke assist voor Grifo: 3-1. Freiburg duwde het gaspedaal nog wat verder in en stuurde Genk uiteindelijk nog naar huis met 5-1.

Fouten horen bij het spelletje

"Iedereen maakt fouten", tekende Sporza een eerste reactie op van Bryan Heynen. "Ik denk dat hij de afgelopen weken op een heel hoog niveau aan het spelen is. Het zou jammer zijn mocht iedereen hem nu met de vinger wijzen."

"Het is uiteraard een fout die op dit niveau wordt afgestraft", voegt Daan Heymans toe. "Ik denk dat we de afgelopen weken nochtans de goede balans hadden gevonden tussen uitvoetballen en de lange bal."

Lees ook... Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg›

"Het was een mentale opdoffer, maar individuele fouten horen nu eenmaal bij het spelletje", weet hij. "We kunnen niemand iets kwalijk nemen. Ook vooraan werden er kansen gemist - ook door mij."