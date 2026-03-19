Mats Rits zondag gewoon in de basis bij Anderlecht? Jérémy Taravel heeft problemen

Jérémy Taravel dreigt voor een lastige puzzel te staan op het middenveld van RSC Anderlecht. Met het oog op de wedstrijd tegen Cercle Brugge lijken zijn opties bijzonder beperkt, zeker op de positie van verdedigende middenvelder.

De problemen begonnen na de partij in Mechelen, waar Enric Llansana een lichte spierblessure opliep. Op training was er inmiddels geen spoor meer van de Nederlander. Anderlecht probeert hem nog speelklaar te krijgen, maar zijn inzetbaarheid voor zondag is hoogst onzeker.

Alsof dat nog niet volstaat, moet Taravel ook Nathan Saliba missen. De middenvelder is geschorst na zijn tiende gele kaart van het seizoen en zal de komende twee wedstrijden aan de kant blijven. Daardoor dreigt Anderlecht zonder echte nummer zes aan de aftrap te verschijnen.

Rits of toch Tajaouart voor zijn basisdebuut?

Een mogelijke oplossing is om Nathan De Cat een rij achteruit te schuiven, maar wie worden dan zijn compagnons?. In dat scenario lijkt Mario Stroeykens een logische keuze om de plaats van De Cat in te nemen.

Zo zou Mats Rits plots opnieuw in beeld kunnen komen. De middenvelder zat lange tijd in de B-kern, maar maakte recent nog zijn opwachting in de selectie. Een basisplaats is niet uitgesloten aangezien ook Yari Verschaeren nog out is.



Daarnaast kan Taravel ook kiezen voor jong geweld met Tajaouart, of de net herstelde Marco Kana opnieuw naar het middenveld doorschuiven. Eén ding is duidelijk: Taravel zal dat beslissende punt zondag tegen de voorlaatste uit de brand moeten slepen met een herschikt middenveld.