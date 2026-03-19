Barcelona wil niet één, maar twee keer komen shoppen bij Club Brugge: succes heeft ook keerzijde

FC Barcelona heeft zijn vizier nadrukkelijk gericht op het jeugdige talent van Club Brugge. De sterke prestaties van Club NXT in de Youth League zijn ook in Spanje niet onopgemerkt gebleven, waardoor blauw-zwart opnieuw vreest voor interesse in zijn grootste beloften.

Na eerdere berichten over Jesse Bisiwu, is volgens het Spaanse Sport nu ook Yanis Musuayi in beeld bij de Catalaanse topclub. De jonge spits staat volgens Spaanse media nadrukkelijk op de radar en wordt van dichtbij gevolgd door scouts van Barcelona.

Musuayi liet zich dit seizoen opmerken met sterke prestaties in de Youth League. Vooral de overtuigende zege tegen Atlético Madrid, waarbij Club NXT met 0-4 won en doorstootte naar de halve finales, zette hem extra in de kijker.

De 1,90 meter grote aanvaller wordt binnen Club Brugge gezien als een klassieke targetspits met veel potentieel. In het verleden koos hij bewust voor een traject in Brugge, ondanks interesse van andere Belgische topclubs. Bovendien ligt hij nog tot 2027 onder contract, wat de club een sterke onderhandelingspositie geeft.

Club Brugge hoopt Musuayi te kunnen houden

Ook op internationaal niveau groeit zijn reputatie. Musuayi is een vaste waarde bij de Belgische U19 en wordt door scouts genoemd als een mogelijke toekomstige Rode Duivel. Zijn profiel als grote, balvaste spits maakt hem extra interessant in een markt waar zulke types schaars zijn.

Intussen lijkt een vertrek van Bisiwu steeds concreter, waardoor Club Brugge hoopt dat Musuayi een ander pad kiest. Binnen de club leeft de overtuiging dat hij zich de komende jaren kan ontwikkelen richting het eerste elftal, al wordt het afwachten of de buitenlandse interesse die plannen niet doorkruist.