Er staan héél veel miljoenen op het spel voor KRC Genk: De Condé spreekt al over de hete zomer

Voor KRC Genk staat er deze week heel wat op het spel. Tegen Freiburg kunnen ze de poort naar de kwartfinales van de Europa League open beuken, op dit moment de kortste weg naar Europa voor de Limburgers zoveel is duidelijk.

Wat mogen we van Genk verwachten deze week?

Of ze volgend weekend ook de poort naar de Champions' Play-offs nog openkrijgen? Dat is de vraag, want ze hebben hun lot niet in eigen handen en als KAA Gent wint in Dender worden ze maximaal pas zevende in de stand en wenkt de Europe Play-offs.

Maar een Europees avontuur is wel grootser. Het levert ook meer dan twee miljoen euro op om een ronde verder te gaan én alle topclubs zien Karetsas en andere toppers nog minstens twee keer meer schitteren, wat ook komende zomer zijn gevolgen kan hebben.

De belangen zijn groot voor KRC Genk

“Ik doe mijn job elf jaar, het zou - na Celta Vigo in 2017 - nog maar de tweede keer zijn dat we ons voor de kwartfinales van de Europa League plaatsen”, zegt Head of Football Dimitri de Condé in Het Belang van Limburg. “Het zou fantastisch zijn om ons clublogo te zien tussen de acht kwartfinalisten. Ik voel de adrenaline nu al, dat gaat donderdagavond met 35.000 toeschouwers in het stadion een uniek gevoel geven.”

“De Europa League is natuurlijk een groter podium dan de Belgische competitie. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer je een statement hebt gemaakt zoals in Braga. Probleem is dat we nog regelmaat missen, omdat we niet elk jaar van de partij zijn of ver doorstoten. Dat maakt van deze wedstrijd nog meer een unieke kans om ons als club te profileren.”