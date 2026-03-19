Er staan héél veel miljoenen op het spel voor KRC Genk: De Condé spreekt al over de hete zomer

Manuel Gonzalez
KRC Genk staat voor een aantal héél belangrijke dagen. Tegen Freiburg kunnen ze de poort naar de kwartfinales in de Europa League open beuken. En ook de competitie zou nog wel eens zijn belang kunnen gaan hebben.

Voor KRC Genk staat er deze week heel wat op het spel. Tegen Freiburg kunnen ze de poort naar de kwartfinales van de Europa League open beuken, op dit moment de kortste weg naar Europa voor de Limburgers zoveel is duidelijk.

Wat mogen we van Genk verwachten deze week?

Of ze volgend weekend ook de poort naar de Champions' Play-offs nog openkrijgen? Dat is de vraag, want ze hebben hun lot niet in eigen handen en als KAA Gent wint in Dender worden ze maximaal pas zevende in de stand en wenkt de Europe Play-offs.

Maar een Europees avontuur is wel grootser. Het levert ook meer dan twee miljoen euro op om een ronde verder te gaan én alle topclubs zien Karetsas en andere toppers nog minstens twee keer meer schitteren, wat ook komende zomer zijn gevolgen kan hebben.

De belangen zijn groot voor KRC Genk

“Ik doe mijn job elf jaar, het zou - na Celta Vigo in 2017 - nog maar de tweede keer zijn dat we ons voor de kwartfinales van de Europa League plaatsen”, zegt Head of Football Dimitri de Condé in Het Belang van Limburg. “Het zou fantastisch zijn om ons clublogo te zien tussen de acht kwartfinalisten. Ik voel de adrenaline nu al, dat gaat donderdagavond met 35.000 toeschouwers in het stadion een uniek gevoel geven.”

Lees ook... LIVE: Nicky Hayen kiest voor Nkuba voor de geschorste El Ouahdi
“De Europa League is natuurlijk een groter podium dan de Belgische competitie. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer je een statement hebt gemaakt zoals in Braga. Probleem is dat we nog regelmaat missen, omdat we niet elk jaar van de partij zijn of ver doorstoten. Dat maakt van deze wedstrijd nog meer een unieke kans om ons als club te profileren.”

 

Volg Freiburg - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.

Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Freiburg

LIVE: Nicky Hayen kiest voor Nkuba voor de geschorste El Ouahdi

Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

LIVE: Genk speelt vanavond voor... alles: seizoen Limburgers kan de extra glans gebruiken

LIVE: Genk speelt vanavond voor... alles: seizoen Limburgers kan de extra glans gebruiken

Niet enkel de Belgen in crisis

Niet enkel de Belgen in crisis

"Gelukkig is hij rustiger geworden langs de zijlijn"

"Gelukkig is hij rustiger geworden langs de zijlijn"

Kos Karetsas is duidelijk over zijn toekomst, Genk plakt officieel prijskaartje op hem

Kos Karetsas is duidelijk over zijn toekomst, Genk plakt officieel prijskaartje op hem

'Club Brugge wil uithalen met middenvelder van Bayern München'

'Club Brugge wil uithalen met middenvelder van Bayern München'

Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen

Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen

Het rommeltje in CPL lijkt onoplosbaar en krijgt staartje: "De belofteploegen gaan dat ook niet aanvaarden" Interview

Het rommeltje in CPL lijkt onoplosbaar en krijgt staartje: "De belofteploegen gaan dat ook niet aanvaarden"

DONE DEAL: KAA Gent maakt er werk van en heeft jong talent voor meerdere jaren te strikken

DONE DEAL: KAA Gent maakt er werk van en heeft jong talent voor meerdere jaren te strikken

🎥 Noa Lang komt met update na horrorblessure

🎥 Noa Lang komt met update na horrorblessure

Iran bereidt zich voor op het WK... en bezorgt de FIFA een groot probleem

Iran bereidt zich voor op het WK... en bezorgt de FIFA een groot probleem

Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois

Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois

Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar"

Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar"

Besnik Hasi of Sven Vandenbroeck naar Cercle Brugge? Dit is de grootste kanshebber

Besnik Hasi of Sven Vandenbroeck naar Cercle Brugge? Dit is de grootste kanshebber

Héél bijzonder: ineens heeft Belgische Eerstenationaler een international... die kans maakt op WK

Héél bijzonder: ineens heeft Belgische Eerstenationaler een international... die kans maakt op WK

Voormalig JPL-sterkhouder doet ijzingwekkend relaas over oorlog: "Drones en explosies in de lucht"

Voormalig JPL-sterkhouder doet ijzingwekkend relaas over oorlog: "Drones en explosies in de lucht"

Deze zomer cashen of eerste keuze maken? Anderlecht heeft financieel wel heel goeie affaire gedaan

Deze zomer cashen of eerste keuze maken? Anderlecht heeft financieel wel heel goeie affaire gedaan

Grootmachten staan nu al in de rij voor onverwachte Club Brugge-speler: verliezen ze hem ook?

Grootmachten staan nu al in de rij voor onverwachte Club Brugge-speler: verliezen ze hem ook?

STVV-Japanners kunnen al naar topcompetitie, Limburgers willen er eentje houden

STVV-Japanners kunnen al naar topcompetitie, Limburgers willen er eentje houden

Wout Faes ziet wie Anderlecht weer terug kan brengen naar de top: "Het echte mauve DNA terugbrengen"

Wout Faes ziet wie Anderlecht weer terug kan brengen naar de top: "Het echte mauve DNA terugbrengen"

Vincent Kompany zet de toon voor absoluut topduel tegen Real Madrid

Vincent Kompany zet de toon voor absoluut topduel tegen Real Madrid

Barcelona wil niet één, maar twee keer komen shoppen bij Club Brugge: succes heeft ook keerzijde

Barcelona wil niet één, maar twee keer komen shoppen bij Club Brugge: succes heeft ook keerzijde

Mats Rits zondag gewoon in de basis bij Anderlecht? Jérémy Taravel heeft problemen

Mats Rits zondag gewoon in de basis bij Anderlecht? Jérémy Taravel heeft problemen

Ongelooflijk! Nu laat voormalig CEO RWDM failliet verklaren

Ongelooflijk! Nu laat voormalig CEO RWDM failliet verklaren

Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen

Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen

Stef Wils reageert voor de eerste keer op ontslag bij Antwerp: "Ik was kwaad"

Stef Wils reageert voor de eerste keer op ontslag bij Antwerp: "Ik was kwaad"

📷 Niet voor gevoelige kijkers! Noa Lang wordt in shock weggevoerd na gruwelijke handblessure

📷 Niet voor gevoelige kijkers! Noa Lang wordt in shock weggevoerd na gruwelijke handblessure

Is een transfer dichtbij? 'Manchester City bepaalt vraagprijs voor Doku, Atlético Madrid is bereid te betalen'

Is een transfer dichtbij? 'Manchester City bepaalt vraagprijs voor Doku, Atlético Madrid is bereid te betalen'

Met dit 'gekke' idee voor standaardsituaties kwam Brian Riemer aandraven als coach van RSC Anderlecht

Met dit 'gekke' idee voor standaardsituaties kwam Brian Riemer aandraven als coach van RSC Anderlecht

Dit zijn de kwartfinales in de Champions League: Spaans onderonsje én absolute kraker tussen Real Madrid en Bayern München

Dit zijn de kwartfinales in de Champions League: Spaans onderonsje én absolute kraker tussen Real Madrid en Bayern München

Anderlecht wacht niét op nieuwe TD: Brusselaars hebben eerste zomertransfer al beet

Anderlecht wacht niét op nieuwe TD: Brusselaars hebben eerste zomertransfer al beet

Italië, Engeland, Duitsland of... België? Nicolo Tresoldi moet zijn keuze maken

Italië, Engeland, Duitsland of... België? Nicolo Tresoldi moet zijn keuze maken

Verlengen of... vertrekken bij KV Mechelen? Benito Raman spreekt over toekomstplannen

Verlengen of... vertrekken bij KV Mechelen? Benito Raman spreekt over toekomstplannen

'Real Madrid betaalt 160 miljoen euro (!) en berooft Vincent Kompany en Bayern München van absolute sterkhouder'

'Real Madrid betaalt 160 miljoen euro (!) en berooft Vincent Kompany en Bayern München van absolute sterkhouder'

Europa League

 1/16 Finales
Panathinaikos Panathinaikos 1-0 Real Betis Real Betis
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 FC Porto FC Porto
Bologna Bologna 1-1 AS Roma AS Roma
Lille OSC Lille OSC 0-1 Aston Villa Aston Villa
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Lyon Lyon
KRC Genk KRC Genk 1-0 Freiburg Freiburg
Ferencváros Ferencváros 2-0 Braga Braga
Braga Braga 4-0 Ferencváros Ferencváros
Freiburg Freiburg 18:45 KRC Genk KRC Genk
FC Midtjylland FC Midtjylland 18:45 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lyon Lyon 18:45 Celta De Vigo Celta De Vigo
FC Porto FC Porto 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Aston Villa Aston Villa 21:00 Lille OSC Lille OSC
AS Roma AS Roma 21:00 Bologna Bologna
Real Betis Real Betis 21:00 Panathinaikos Panathinaikos

