Het rommeltje in CPL lijkt onoplosbaar en krijgt staartje: "De belofteploegen gaan dat ook niet aanvaarden"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De degradatiestrijd in de Challenger Pro League dreigt uit te draaien op een strijd die veel verder gaat dan het veld. Volgens DAZN-commentator en specialist James Odvart is het quasi zeker dat het dossier na de reguliere competitie een juridisch vervolg krijgt.

“De competitie is niet gedaan na de reguliere competitie, dat kan gewoon niet in deze context", stelt hij scherp bij Voetbalkrant.com. De kern van het probleem ligt bij de positie van de U23-ploegen. In de huidige stand lijkt Francs Borains te zullen degraderen, ondanks dat Club NXT en Jong Genk achter hen staan. “Je voelt dat hier een nieuwe juridische strijd aankomt, dat is onvermijdelijk", aldus Odvart.

Als de belofteploegen meetellen voor degradatie stappen die naar de rechtbank

Hij wijst erop dat een wijziging van de regels tijdens of na het seizoen bijzonder gevoelig ligt. “Stel je voor dat nu ineens beslist wordt dat U23-ploegen toch meetellen voor degradatie. Die clubs gaan daar nooit mee akkoord. Die zeggen: wij waren beschermd, en plots niet meer? Dat houd je juridisch niet overeind.”

Tegelijk groeit ook het verzet tegen het huidige systeem. Als de regels blijven zoals ze zijn, is Francs Borains als 14de de pineut. “Zij gaan dat niet zomaar slikken. Net als Seraing zijn ze tegen dat reglement, dus een klacht is eigenlijk onvermijdelijk", klinkt het. Volgens Odvart bereiden clubs zich nu al voor op die stap.

De situatie wordt nog complexer door andere dossiers die meespelen. Zo blijft de toekomst van RWDM onzeker. “Daar moet je ook nog rekening mee houden. Ik hoop nog altijd dat die club verkocht kan worden, want dat kan misschien nog voor een oplossing zorgen", zegt Odvart.

Intussen zorgt ook Olympic Charleroi voor een opvallend element in het debat. “Die zakken sowieso in het huidige scenario", legt Odvart uit. “Maar als je het reglement aanpast, kunnen zij plots mathematisch nog over Club NXT of zelfs Seraing springen. Dat toont hoe absurd de situatie eigenlijk is.”

Dit had iedereen kunnen voorzien

Voor Odvart is het duidelijk dat de competitie zichzelf in een moeilijke positie heeft gemanoeuvreerd. “Het is gewoon een rommeltje. Welke beslissing je ook neemt, je gaat altijd clubs hebben die zich benadeeld voelen en naar de rechtbank stappen.”

Hij stelt ook vragen bij de rol van de belofteploegen in het geheel. “Je hebt ooit beslist om die U23-ploegen te beschermen, en op zich begrijp ik dat. Ze zijn belangrijk voor de ontwikkeling van talent, maar ze spelen niet voor de titel en zitten meestal in de onderste regionen.”

Dat maakt het volgens hem extra problematisch wanneer zij een bepalende rol spelen in de degradatiestrijd. “De kans was altijd groot dat minstens één van die ploegen betrokken ging zijn onderin. En dan krijg je dit soort discussies. Dit kon iedereen voorspellen.”

Tot slot wijst Odvart op de pure sportieve realiteit, die volgens hem moeilijk te negeren valt. “Als je gewoon naar het klassement kijkt, dan moet Club NXT degraderen. Francs Borains heeft 27 punten, Club NXT 18. Dat verschil kan je aan niemand uitleggen als je toch een andere beslissing neemt.”
 

18 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 22/03 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 22/03 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/03 Charleroi Charleroi
Standard Standard 22/03 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 22/03 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 22/03 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 22/03 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 22/03 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Freiburg - KRC Genk: - Real09 Real09 over Dit zijn de kwartfinales in de Champions League: Spaans onderonsje én absolute kraker tussen Real Madrid en Bayern München CringeMedia CringeMedia over Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois André Coenen André Coenen over Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen wilmabar123 wilmabar123 over 'Club Brugge wil uithalen met middenvelder van Bayern München' i-Mac i-Mac over 🎥 Noa Lang komt met update na horrorblessure Vital Verheyen Vital Verheyen over Het rommeltje in CPL lijkt onoplosbaar en krijgt staartje: "De belofteploegen gaan dat ook niet aanvaarden" FELIX25 FELIX25 over Er staan héél veel miljoenen op het spel voor KRC Genk: De Condé spreekt al over de hete zomer Stigo12 Stigo12 over Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen William Wallace William Wallace over Grootmachten staan nu al in de rij voor onverwachte Club Brugge-speler: verliezen ze hem ook? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved