Grootmachten staan nu al in de rij voor onverwachte Club Brugge-speler: verliezen ze hem ook?

De concurrentie voor Nicolò Tresoldi neemt toe nu de Europese topclubs hun oog op hem hebben laten vallen. Arsenal heeft al interesse getoond, maar zijn uitstekende vorm heeft echter ook de interesse gewekt van andere Europese grootmachten.

Zowel FC Barcelona als Atlético Madrid volgen de jonge spits nauwlettend, schrijft Fichajes. Arsenal wil profiteren van de financiële slagkracht van de Premier League om de deal rond te krijgen. De club van Mikel Arteta zoekt een betrouwbare versterking voor de aanval en ziet Tresoldi als een ideale optie.

De transfer zal echter niet goedkoop zijn. Club Brugge zou minstens 20 miljoen verlangen voor de handtekening van de aanvaller. Dat maakt de concurrentiestrijd tussen de drie clubs nog spannender, aangezien iedereen een bod zal willen uitbrengen dat aantrekkelijk genoeg is.

Tresoldi zijn ontwikkeling bij Club Brugge heeft hem een van de meest begeerde jonge spitsen in Europa gemaakt, en hij lijkt klaar voor de volgende stap in zijn carrière.

Club Brugge zal hem nog niet willen laten vertrekken

Voor Club Brugge wordt het een moeilijke zaak om hem te houden als de interesse in die mate blijft toenemen. Uiteraard willen ze de Duits-Italiaanse spits niet na één seizoen zien vertrekken, maar Tresoldi zou zelf wel eens willen plooien gezien de namen die er al genoemd worden.

Sowieso wil Club deze zomer geen volledige leegloop. Met Ordonez, Onyedika en waarschijnlijk ook Tzolis gaan ze al een heel deel kwaliteit verliezen. In ieder geval gaan ze werk hebben...