Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

KRC Genk is klaar om te knallen in Freiburg, al moet het wel Zakaria El Ouahdi missen door een schorsing. Voor de Limburgers lijkt het een heel erg belangrijke week te gaan worden, zoveel is duidelijk.

Doorgaan naar de kwartfinales in de Europa League én zondag alsnog een ticket voor de Champions' Play-offs afdwingen? Dan ziet het seizoen van KRC Genk er plots veel beter uit dan het er op dit moment uitziet allemaal.

Cruciale week voor KRC Genk op twee fronten

Verliezen in Freiburg en de zevende plaats in de Jupiler Pro League? Dan ziet het er veel minder goed uit. En dus staat er toch best wel wat druk op de zaak, te beginnen met de wedstrijd van donderdagavond in Freiburg.

"Het zou fantastisch zijn om ons clublogo te zien tussen de acht kwartfinalisten. Ik voel de adrenaline nu al, dat gaat donderdagavond met 35.000 toeschouwers in het stadion een uniek gevoel geven", aldus Dimitri De Condé daarover.

KRC Genk klaar om te schitteren in Europa én België

En hij verder in Het Belang van Limburg over het belang van de wedstrijd. En over het verschil in niveau tussen Europa en België: “De Europa League is natuurlijk een groter podium dan de Belgische competitie. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer je een statement hebt gemaakt zoals in Braga."

"Probleem is dat we nog regelmaat missen, omdat we niet elk jaar van de partij zijn of ver doorstoten. Dat maakt van deze wedstrijd nog meer een unieke kans om ons als club te profileren." En als het dan toch play-off 2 zou worden? Dan gaan ze daar in Genk gewoon mee dealen volgens de sterke man.