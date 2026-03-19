Vincent Kompany zet de toon voor absoluut topduel tegen Real Madrid

Bayern München maakt zich op voor een spectaculaire confrontatie tegen Real Madrid in de Champions League. Een duel waar iedereen naar uitkijkt, ook Vincent Kompany.

Kompany sprak over de enorme uitdaging die Real Madrid vormt. “Real Madrid? Alles is indrukwekkend aan deze clubs. Het maakt niet uit wie momenteel de beste ploeg is. Wat telt, is de geschiedenis en het talent op het veld", zei hij tijdens de persconferentie.

Kompany hoopt een aantrekkelijke wedstrijd te zien en wil zowel de fans als neutrale toeschouwers bekoren. “Ik hoop dat ook neutrale toeschouwers ervan kunnen genieten. Maar natuurlijk willen we winnen en doorgaan in het toernooi", voegde hij eraan toe.

Bayern München is klaar om het op te nemen tegen Real Madrid

Bij de Madrilenen heerst onzekerheid over Thibaut Courtois. De Belgische doelman verliet het veld geblesseerd tijdens de rust tegen Manchester City, wat vragen oproept over zijn beschikbaarheid voor deze cruciale ontmoeting.

De eerste berichten zijn niet geruststellend: Courtois kampt met een scheur in de rechteradductor en moet donderdag nog verder medisch onderzocht worden. Zijn afwezigheid zou een zware aderlating zijn voor Real Madrid.



Kompany benadrukt dat zijn ploeg klaar is om het op te nemen tegen een van de grootste clubs van Europa en dat het team zich volledig wil focussen op de prestaties op het veld.