DONE DEAL: KAA Gent maakt er werk van en heeft jong talent voor meerdere jaren te strikken

KAA Gent is volop werk aan het maken van de toekomst. In die hoedanigheid past nu ook de langdurige handtekening van Hatim Dabdoubi. Die is amper vijftien jaar, maar stond al in de belangstelling van diverse clubs.

"KAA Gent maakt verder werk van de toekomst. Met Hatim Dabdoubi heeft opnieuw een jong talent zijn eerste profcontract getekend. Hatim is een 15-jarige aanvaller die een overeenkomst ondertekende tot 2029."

KAA Gent heeft nieuwe jonge parel beet

"In 2024 stapte Hatim over van KV Mechelen naar KAA Gent. Hij is een sterke spits met technische kwaliteiten en een neus voor doelpunten. Dit seizoen komt Dabdoubi uit voor de U16, zijn volgende stap is de U18 van KAA Gent."

"Proficiat en veel succes, Hatim!", aldus de Buffalo's op hun eigen webstek over de handtekening van de 15-jarige jongeling. Daarmee zijn ze bij Gent ook de komende drie jaar van zijn diensten al zeker verzekerd geworden.

KAA Gent legt Dabdoubi voor drie jaar vast

De voorbije jaren zijn er al veel jeugdige spelers doorgebroken tot in de A-kern van KAA Gent. Dat kan mogelijk een extra incentive zijn voor Dabdoubi om ook op zijn elan verder te gaan en binnen een paar jaar te mogen dromen van de Planet Group Arena.

Alle geïnteresseerde ploegen die Dabdoubi de voorbije maanden goede prestaties zagen leveren bij de jeugd van de Buffalo's zijn er door de handtekening voor drie seizoenen meteen ook aan voor de moeite. Een straffe deal van Gent.

LIVE: Nicky Hayen kiest voor Nkuba voor de geschorste El Ouahdi Live

17:44
Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

Niet enkel de Belgen in crisis

17:20
"Gelukkig is hij rustiger geworden langs de zijlijn"

'Club Brugge wil uithalen met middenvelder van Bayern München'

16:30
Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen

16:00
🎥 Noa Lang komt met update na horrorblessure

15:00
Het rommeltje in CPL lijkt onoplosbaar en krijgt staartje: "De belofteploegen gaan dat ook niet aanvaarden" Interview

14:40
Er staan héél veel miljoenen op het spel voor KRC Genk: De Condé spreekt al over de hete zomer

14:20
Iran bereidt zich voor op het WK... en bezorgt de FIFA een groot probleem

14:00
Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar"

Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois

13:40
Besnik Hasi of Sven Vandenbroeck naar Cercle Brugge? Dit is de grootste kanshebber

13:00
Héél bijzonder: ineens heeft Belgische Eerstenationaler een international... die kans maakt op WK

12:20
Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

12:40
Deze zomer cashen of eerste keuze maken? Anderlecht heeft financieel wel heel goeie affaire gedaan

1
Grootmachten staan nu al in de rij voor onverwachte Club Brugge-speler: verliezen ze hem ook?

3
Voormalig JPL-sterkhouder doet ijzingwekkend relaas over oorlog: "Drones en explosies in de lucht"

STVV-Japanners kunnen al naar topcompetitie, Limburgers willen er eentje houden

11:00
LIVE: Genk speelt vanavond voor... alles: seizoen Limburgers kan de extra glans gebruiken

11:15
Wout Faes ziet wie Anderlecht weer terug kan brengen naar de top: "Het echte mauve DNA terugbrengen"

Vincent Kompany zet de toon voor absoluut topduel tegen Real Madrid

10:00
Barcelona wil niet één, maar twee keer komen shoppen bij Club Brugge: succes heeft ook keerzijde

1
Mats Rits zondag gewoon in de basis bij Anderlecht? Jérémy Taravel heeft problemen

6
Stef Wils reageert voor de eerste keer op ontslag bij Antwerp: "Ik was kwaad"

4
Ongelooflijk! Nu laat voormalig CEO RWDM failliet verklaren

Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen

08:20
📷 Niet voor gevoelige kijkers! Noa Lang wordt in shock weggevoerd na gruwelijke handblessure

07:20
Kos Karetsas is duidelijk over zijn toekomst, Genk plakt officieel prijskaartje op hem

07:40
Met dit 'gekke' idee voor standaardsituaties kwam Brian Riemer aandraven als coach van RSC Anderlecht

3
Is een transfer dichtbij? 'Manchester City bepaalt vraagprijs voor Doku, Atlético Madrid is bereid te betalen'

1
Anderlecht wacht niét op nieuwe TD: Brusselaars hebben eerste zomertransfer al beet

1
Dit zijn de kwartfinales in de Champions League: Spaans onderonsje én absolute kraker tussen Real Madrid en Bayern München

11
Verlengen of... vertrekken bij KV Mechelen? Benito Raman spreekt over toekomstplannen

3
Italië, Engeland, Duitsland of... België? Nicolo Tresoldi moet zijn keuze maken

1
'Real Madrid betaalt 160 miljoen euro (!) en berooft Vincent Kompany en Bayern München van absolute sterkhouder'

8

