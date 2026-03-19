DONE DEAL: KAA Gent maakt er werk van en heeft jong talent voor meerdere jaren te strikken

KAA Gent is volop werk aan het maken van de toekomst. In die hoedanigheid past nu ook de langdurige handtekening van Hatim Dabdoubi. Die is amper vijftien jaar, maar stond al in de belangstelling van diverse clubs.

"KAA Gent maakt verder werk van de toekomst. Met Hatim Dabdoubi heeft opnieuw een jong talent zijn eerste profcontract getekend. Hatim is een 15-jarige aanvaller die een overeenkomst ondertekende tot 2029."

KAA Gent heeft nieuwe jonge parel beet

"In 2024 stapte Hatim over van KV Mechelen naar KAA Gent. Hij is een sterke spits met technische kwaliteiten en een neus voor doelpunten. Dit seizoen komt Dabdoubi uit voor de U16, zijn volgende stap is de U18 van KAA Gent."

"Proficiat en veel succes, Hatim!", aldus de Buffalo's op hun eigen webstek over de handtekening van de 15-jarige jongeling. Daarmee zijn ze bij Gent ook de komende drie jaar van zijn diensten al zeker verzekerd geworden.

KAA Gent legt Dabdoubi voor drie jaar vast

De voorbije jaren zijn er al veel jeugdige spelers doorgebroken tot in de A-kern van KAA Gent. Dat kan mogelijk een extra incentive zijn voor Dabdoubi om ook op zijn elan verder te gaan en binnen een paar jaar te mogen dromen van de Planet Group Arena.





Alle geïnteresseerde ploegen die Dabdoubi de voorbije maanden goede prestaties zagen leveren bij de jeugd van de Buffalo's zijn er door de handtekening voor drie seizoenen meteen ook aan voor de moeite. Een straffe deal van Gent.