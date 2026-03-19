Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!
Kurt Delaere werkt niet langer aan de Gaverbeek. De voormalige voetballer verruilde eerder deze week Jong Essevee voor KV Diksmuide Oostende. Daar wordt hij de nieuwe T1.
Delaere tekende een contract tot 2028 aan de kust. Hij stond naar verluidt met stip op één op het lijstje van KVDO, liet ondervoorzitter Karl Vannieuwkerke weten op de clubwebsite.
Delaere was sinds midden 2025 aan de slag bij Jong Essevee. Daarvoor had hij ook al als T1 aan het roer gestaan bij KRC Harelbeke en KSV Oostkamp. Bij KVDO volgt hij de ontslagen Dieter Vandendriessche op.
Op lange termijn niet houdbaar voor Delaere
"Het was niet mijn bedoeling om nu al Zulte Waregem te verlaten", is Delaere eerlijk bij Het Laatste Nieuws. Al beseft hij dat er wel iets had moeten veranderen.
"Ik ben er heel graag geweest. Ik had er wel aangegeven dat de combinatie die ik maakte op lange termijn niet houdbaar was, want ik sta ook nog in het onderwijs, bijna voltijds zelfs. Iedere voormiddag geef ik in Damme les. Daarna vlieg ik naar Waregem, toch een uurtje met de auto."
"Opeens kreeg ik telefoon vanuit KVDO", schetst hij de overstap. "De club nam contact met Zulte Waregem. Daarna ging het snel. Beide clubs hebben veel respect voor elkaar. En voor mij is dit een schitterende nieuwe stap. Vanuit Oostkamp ben ik in twintig minuten in Oostende: dat is een stuk gemakkelijker."
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief