19 miljoen op tafel voor KRC Genk: Matte Smets hakt knoop zelf door

Wolfsburg verhoogde zijn bod op Matte Smets tot 19 miljoen euro, maar een wintertransfer komt er niet. Niet Genk, maar de speler zelf heeft een duidelijke beslissing genomen.

Zondagavond kwam het nieuws binnen dat Wolfsburg een bod van 16 miljoen euro deed bij Racing Genk voor Matte Smets. De Limburgers wezen het meteen af, maar maandag kwamen de Duitsers sterker terug.

Plots kwamen er enkele miljoenen bij: Wolfsburg legde 19 miljoen euro op tafel. Het bleef afwachten wat Genk zou doen met het bod, maar ondertussen is het Smets zelf die de knoop doorhakte.

Smets hakt zelf de knoop door en doet seizoen uit bij Genk

Volgens onze informatie wil de centrale verdediger deze winter absoluut niet vertrekken bij Genk. Het maakt hem niet uit welke aanbieding er komt.

Het siert de jonge Belg dat hij volledig focust op het sportieve plaatje en zijn ontwikkeling niet wil laten afhangen van een last-minute transfer. Hij ziet een zomertransfer als een veel logischer moment om eventueel een volgende stap te zetten.

Genk is ervan overtuigd dat het zijn verdediger deze zomer voor evenveel of zelfs meer geld kan verkopen. De club wil de wensen van Smets respecteren en dus gaat een wintertransfer sowieso niet door.