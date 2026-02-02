Concurrentie voor Nilson Angulo? Anderlecht richt zijn pijlen op een flankaanvaller in bloedvorm

Anderlecht roert zich op deze laatste dag van de transfermarkt. Paars-wit zou onder meer mikken op Tawanda Maswanhise.

Anderlecht gaat opnieuw woelige dagen tegemoet. Besnik Hasi betaalde de prijs voor de nederlaag op Sclessin, maar het is duidelijk dat iedereen binnen de club zijn verantwoordelijkheid moet opnemen, spelers én bestuur inbegrepen.

In de laatste uren van de mercato extra kwaliteit injecteren lijkt cruciaal, zodat de toekomstige coach over voldoende wapens beschikt voor de tweede seizoenshelft. De kans dat dit nog gebeurt is reëel.

Tawanda Maswanhise op de radar

Anderlecht wil zich onder meer versterken op de linkerflank. Daar heeft Nilson Angulo geen concurrentie meer na de blessure van César Huerta en hij presteert bovendien ver onder zijn niveau van eerder dit seizoen. Volgens Sacha Tavolieri leidt een van de pistes van het Sporting naar Tawanda Maswanhise.

Het gaat om een 23-jarige Zimbabwaanse flankaanvaller die actief is bij Motherwell in Schotland. Hij werd opgeleid bij Leicester en beleeft een topseizoen: 13 doelpunten in 21 wedstrijden in de Premiership.

Maar Motherwell laten meewerken wordt geen eenvoudige opdracht. De club zou de prijs van haar sterspeler op zo’n drie miljoen euro hebben vastgelegd. De vraag is dus: gaat Anderlecht zo ver willen gaan?



