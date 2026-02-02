OFFICIEEL: Club Brugge laat verdediger naar Lierse vertrekken

Jano Willems neemt na vijftien jaar afscheid van Club Brugge. De 21-jarige verdediger, sinds zijn zesde lid van de club, maakt de overstap naar Lierse SK.

Willems doorliep alle jeugdreeksen bij Blauw-Zwart en groeide uit tot een vaste waarde binnen de academie. Zijn professionele verhaal begon in april 2022, toen hij zijn eerste profcontract tekende.

Op 27 januari 2023 maakte hij zijn debuut voor Club NXT U23 in de Challenger Pro League. Kort daarna volgde zijn eerste basisplaats en zijn eerste doelpunt op 3 maart 2023 tijdens de promotie‑playoffs tegen RSCA Futures.

Lierse SK haalt Jano Willems weg bij Club NXT

In totaal kwam Willems 52 keer in actie voor Club NXT U23. Ook in de UEFA Youth League liet hij zijn kwaliteit zien, met vier wedstrijden en een assist tegen Atlético Madrid U19 in de campagne 2022‑2023.

"Club Brugge en Club NXT bedanken Jano voor zijn jarenlange inzet en toewijding. Van jeugdspeler tot prof: zijn ontwikkeling binnen de club wordt als bijzonder beschouwd", klinkt het.

Bij Lierse SK krijgt Willems nu de kans om zich verder te bewijzen op het hoogste niveau en zijn carrière een nieuwe wending te geven.