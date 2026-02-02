Iedereen met verstomming geslagen: wat doet Cristiano Ronaldo plots?

Al Nassr moet het maandag stellen zonder Cristiano Ronaldo tegen Al-Riyadh. Dat de Portugese ster ontbreekt, is op zich niet uitzonderlijk. De reden achter zijn afwezigheid zorgt echter voor heel wat ophef.

Al Nassr gaat maandag op bezoek bij Al-Riyadh in de Saudische Pro League. Een belangrijke clash, aangezien Al Nassr nog een kleine kloof van drie punten wil dichten op leider Al-Hilal.

Maar de nummer twee uit het klassement zal dit zonder Cristiano Ronaldo moeten proberen te realiseren. De Portugese superster zal de verplaatsing niet maken. Op zich niets speciaals, al is de reden dat wel.

Onvrede achter de schermen bij Al Nassr

Volgens het goed geïnformeerde A Bola kampt CR7 niet met fysieke problemen, zoals wordt gesuggereerd in de Saudische media. Wel is de Portugees ontevreden met de huidige gang van zaken binnen de club.

Meer specifiek is hij niet blij met de manier waarop het PIF (Public Investment Fund) de club bestuurt. Hij klaagt vooral het gebrek aan investeringen aan. De wintermercato spreekt dan ook boekdelen: enkel de 21-jarige Haydeer Abdulkareem uit Irak kwam naar Al Nassr.

Ronaldo heeft er genoeg van en grijpt in

Met Simão Coutinho (sportief directeur) en José Semedo (CEO) zitten er twee Portugezen in het bestuur van de club, maar hun bevoegdheden werden 'bevroren' aan het begin van de maand. Iets waar Ronaldo ook niet mee kan lachen.





De aanvaller vindt dat zijn club benadeeld wordt tegenover de andere Saudische clubs. Om die reden zal Ronaldo de wedstrijd boycotten door in een soort van staking te gaan. Dit zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen.