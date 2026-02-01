Kogel door de kerk: volgende trainer uit JPL krijgt zijn C4

Na de nederlaag van Anderlecht tegen Standard was de toekomst van Besnik Hasi opnieuw onderwerp van discussie. De clubleiding heeft intussen een beslissing genomen over zijn positie.

Nederlaag op Standard

Anderlecht verloor met 2-0 in Luik, waardoor de druk op Hasi verder toenam. In de vijf voorgaande wedstrijden behaalde de ploeg slechts twee punten. De trainer moest na de terugkeer naar Neerpede op gesprek bij het bestuur. Die bijeenkomst was bedoeld om de recente prestaties te analyseren en de sportieve situatie te beoordelen.

De clubleiding wilde duidelijkheid creëren richting de spelersgroep en de achterban. De reeks tegenvallende resultaten maakte een evaluatie noodzakelijk. De nederlaag tegen Standard vormde daarbij de spreekwoordelijke druk.

Hasi ontslagen bij Anderlecht

Tijdens het onderhoud werd beslist dat Hasi zijn functie moet neerleggen, zo meldt RSC Anderlecht op zijn website. De club kiest voor een onmiddellijke ingreep om de sportieve lijn te wijzigen. De beslissing werd intern gecommuniceerd en geldt met onmiddellijke ingang. Of de maatregel op korte termijn effect zal hebben, blijft afwachten.

De club onderzoekt welke stappen nodig zijn om de opvolging te organiseren. Edward Still neemt voorlopig de honneurs waar als vervanger, zo voegt paars-wit er nog aan toe.

De ploeg moet zich voorbereiden op de volgende competitiewedstrijden zonder Hasi aan het roer. De technische staf wordt tijdelijk herschikt om de continuïteit te waarborgen. De spelersgroep wordt geacht zich te focussen op de sportieve opdrachten.